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İstanbul'da korkutan patlama! Kablolar tutuştu yangın çıktı, esnaf çılgına döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da korkutan patlama! Kablolar tutuştu yangın çıktı, esnaf çılgına döndü
Sultangazi, Yangın, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sultangazi'de elektrik kablolarının patlaması sonucunda yangın çıktı. Paniğe neden olan olayla ilgili bir esnaf "Genelde patlıyor" şeklinde açıklamada bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürdü.

Sultangazi'de elektrik kablolarındaki sıkıntı patlamaya neden oldu. Bomba etkisi uyandıran patlama sonucu yangın çıkarken, çevre esnaf çılgına döndü. Vatandaş olayın sürekli yaşandığını kaydederek bu sıkıntıya artık bir çözüm istedi.

İstanbul'da korkutan patlama! Kablolar tutuştu yangın çıktı, esnaf çılgına döndü - 1. Resim

KABLOLAR SOKAĞA DÜŞTÜ VATANDAŞLAR PANİK OLDU

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanayi bölgesine elektrik akımı veren kablolar yanarak sokak ortasına düştü. Düşen kablolar bomba gibi patlayarak paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangın tüpüyle müdahalesinin ardından yanan kablolar söndürüldü. BEDAŞ ekipleri ise bölgedeki enerjiyi keserek, yanan kabloları yenisi ile değiştirmek için çalışma başlattı. Elektriksiz kalan esnaf ise BEDAŞ’a tepki gösterdi. 2 ay önce yine elektrik kablosunda yangın çıktığı iddia edildi.

İstanbul'da korkutan patlama! Kablolar tutuştu yangın çıktı, esnaf çılgına döndü - 2. Resim

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yanan elektrik kabloları bomba gibi patlayarak paniğe neden olurken, olay anı ise çevre esnafı ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, yandığı için koparak yere düşen elektrik kablosunda şiddetli patlamaların yaşandığı görülüyor.

İstanbul'da korkutan patlama! Kablolar tutuştu yangın çıktı, esnaf çılgına döndü - 3. Resim

ELEKTRİK KABLOLARI PATLADI'

Yaşanan olayı anlatan çevre esnaflarından Zeki Eğri, "Elektrik kabloları patladı. Genelde patlıyor. Sanırım çekim yüksek oluyor ve kablolar kaldırmıyor düşüyor diye düşünüyoruz. 2 ay önce gene olmuştu. Aslında epey bir süredir olmuyordu ama yine oldu. Saat 15.00 gibi patladı. Biz de hemen araçlarımızı falan çektik ve makinelerimizi kapattık. Çünkü bayağı bir patlama yaşandı. Korktuk açıkçası ve uzak durduk. İtfaiye ekiplerine falan haber verdik. Sağ olsunlar hemen geldiler müdahale ettiler. Şu an için herhangi bir durum yok. Ama elektriğimizde yok" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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