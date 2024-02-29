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    • Haberler > Gündem > İstanbul'da sıcak saatler! Eyüpsultan’da 6 katlı bina alev alev yandı

    İstanbul'da sıcak saatler! Eyüpsultan’da 6 katlı bina alev alev yandı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Yangın, Eyüpsultan, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Eyüpsultan’da 6 katlı binanın giriş katındaki kıraathanede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Gece yarısı vatandaşlar can havli ile kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi...

    İstanbul Eyüpsultan’da bir binanın giriş katında bulunan kıraathanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler 6 katlı binanın dış cephesini sardı.

    İstanbul'da sıcak saatler! Eyüpsultan’da 6 katlı bina alev alev yandı - 1. Resim

    VATANDAŞLAR GECE YARISI SOKAKTA KALDI

    Olay, saat 02.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Şair Şirzat Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki kıraathanede yaşandı. Kıraathanede yangın çıktı, hızla büyüyen alevler 6 katlı binayı sardı. Yangın yan binanın dış cephesine de sıçradı. Vatandaşlar korku içinde kendilerini dışarı atarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İstanbul'da sıcak saatler! Eyüpsultan’da 6 katlı bina alev alev yandı - 2. Resim

    ALEVLERE ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında ölü ve yaralı olmazken kıraathane ve her iki binanın dış cephesi de hasar gördü. Öte yandan kıraathanenin bahçesinde park halinde olan iki motosiklette de hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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