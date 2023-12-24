Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İstanbul'da sıcak saatler! İstiklal Caddesi'nin bir bölümü kapatıldı

    İstanbul Taksim'de doğalgaz kaçağı nedeniyle İstiklal Caddesi'nin bir bölümü kapatıldı. İtfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin girişinde bulunan doğalgaz hattında gaz kaçağı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapattı. İGDAŞ ekiplerinin çalışmasının ardından cadde yeniden yaya trafiğine açıldı.

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    Istiklal CaddesiTaksimSon Dakika
    Haberler > Gündem > İstanbul'da sıcak saatler! İstiklal Caddesi'nin bir bölümü kapatıldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...