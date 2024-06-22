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İstanbul'da Taksim ve Şişhane metro istasyonları yarın kapatılacak

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İstanbul&#039;da Taksim ve Şişhane metro istasyonları yarın kapatılacak

Gündem Haberleri

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda yarın saat 10.00'dan itibaren Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı kapatılacağını açıkladı.

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."

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