İstanbul'da taraftarlar kutlama yaparken ev ve ormanı yaktı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Haziran 2024 23:25 - Güncelleme: 24 Haziran 2024 00:11 - Güncelleme:

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde amatör futbol takımı taraftarları kutlamalar esnasında yangına sebep oldu. Taraftarların havai fişek patlatmasının ardından bölgedeki 1 ev ve ormanda yangın çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve ormanın yandığı kutlamada gözaltına alınan taraftarların sayısı 5’e yükseldi.