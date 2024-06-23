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İstanbul'da taraftarlar kutlama yaparken ev ve ormanı yaktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde amatör futbol takımı taraftarları kutlamalar esnasında yangına sebep oldu. Taraftarların havai fişek patlatmasının ardından bölgedeki 1 ev ve ormanda yangın çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve ormanın yandığı kutlamada gözaltına alınan taraftarların sayısı 5’e yükseldi.

Arnavutköy’de bulunan Arnavutköy Belediyesi Spor Kulübü'nün taraftar grubu olan ARBEDE isimli grubun kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçede taraftarlar kutlama yapmak istedi.

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan grup, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’na yürüyüş yaptıktan sonra havai fişek ve işaret fişekleriyle gösteri yapmak istedi.

İstanbul'da taraftarlar kutlama yaparken ev ve ormanı yaktı - 1. Resim

POLİSİN UYARILARI DİNLENMEDİ

Polis, Arnavutköy Kaymakamlığı’nın ilçedeki ormanları korumak ve havalimanı iniş güzergahında oluşabilecek problemleri önlemek amacıyla aldığı ateşli fişek atma yasağı nedeniyle gruba izin vermedi.

Grup yapılan uyarılara rağmen fişekleri ateşleyince polis müdahalede bulundu. Kutlamada 3 olan gözaltı sayısı 5’e yükseldi.

İstanbul'da taraftarlar kutlama yaparken ev ve ormanı yaktı - 2. Resim

ORMANLIK ALAN VE 1 EV ALEV ALDI

Atılan fişekler ormanlık alana düştü. Fişeklerin ormanlık alana düştüğü anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Bir binanın çatısı da düşen fişek nedeniyle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ormanlık alanda iki farklı noktada yangın çıktığı öğrenildi.

İstanbul'da taraftarlar kutlama yaparken ev ve ormanı yaktı - 3. Resim

Öte yandan bazı şahısların farklı parklarda da havai fişekleri ateşlediği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, yaşanılan durum karşısında sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile vatandaşa seslenerek, fişek atılmasının durdurulmasını istedi.

İstanbul'da taraftarlar kutlama yaparken ev ve ormanı yaktı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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