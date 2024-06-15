İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yağmurdan kayganlaşan yol kazayı da beraberinde getirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüs devrildi. Otobüste hiçbir yolcunun olmaması faciayı önledi.

Kaza, saat 21.20 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Pendik mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

KAYGANLAŞAN YOL KAZAYA SEBEP OLDU

Bayram yoğunluğu sebebi ile ek sefer yapmak için otogara doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsü kuvvetli yağış sebebiyle kayganlaşan yolda devrildi.

OTOBÜSÜN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kazada şoför ve muavin hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.