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    • İstanbul’un göbeğinde korkunç olay! Önünü kesip başından vurdular

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, Kağıthane, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Kağıthane'de motosikletli bir adam, otomobille önünü kesen saldırganların silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan adam ağır yaralanırken o anlar kameralara da yansıdı.

    Geçtiğimiz salı günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde motosikletiyle seyreden Caser Kara (50) sokak üzerinde gitmeye başladı.

    BAŞINDAN VURULDU

    O esnada beyaz renkli bir otomobille süratli şekilde gelen şahıslar, Kara’nın önünü kesti. Araçtan inen saldırgan, Kara’yı başından bir kurşunla vurdu. Olayın ardından panikle bir süre otomobile binmekte zorlanan saldırgan, ardından araçla kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    DURUMU KRİTİK

    Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hemen ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

    POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise boş kovanı delil torbasına koydu. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın plakasından yola çıkan ekipler, saldırganların kimliklerini tespit etti. Polisin saldırganları yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İstanbulKağıthane
    Haberler > Gündem > İstanbul’un göbeğinde korkunç olay! Önünü kesip başından vurdular
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