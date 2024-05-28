İyi Parti'den istifa etmişti... Taner Demirer CHP'ye katıldı

Geçen ay İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Sağlık Politikaları Başkanlığı görevinden istifa eden Taner Demirer CHP'ye katıldı. Demirer'in rozetini CHP lideri Özgür Özel taktı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer 17 Nisan'da görevinden istifa etmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirer, "Genel seçimde Yozgat’ta yapılan ve delegelerimizin %75’inin katıldığı temayül yoklamasında oyların %70’ini alarak açık ara birinci çıkmama rağmen aday yapılmadım ve büyük haksızlığa uğradım ancak delegelerimizin bana bahşettiği bu güvenden ötürü gurur duydum." ifadelerini kullanmıştı.

"Merkez parti olmayı hedefleyen ve 6 yılda önemli başarılara imza atan İyi Parti hem genel seçimde hem de yerel seçimlerde yapılan stratejik hatalarla hızla irtifa kaybetmekle kalmamış, izlediği politikalar ve söylemleri ile Türk Milletinin beklentisi olan merkez parti olma hedefinden de hızla uzaklaşmıştır." diyen Demirer, bugün CHP'ye katıldı.

ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na Prof. Dr. Taner Demirer'in partiye katıldığını duyurdu.

Özgür Özel Demirer'i şu sözlerle takdim etti:

"Bugün çok önemli bir hocamuz aramızda. Baba ocağına gelen, çok önemli faaliyetleri gerçekleştiren tıbbi onkoloji ve hematoloji alanındaki Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli uzmanlardan biri. Hâlâ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi. Önceki dönemlerde İyi Parti’de Sağlık Politikaları’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, 2002 yılı TÜBİTAK Bilim Kurulu ödülü sahibi, 2014 TBMM Onur Ödülü Sahibi, 2020 Aziz Sancar Bilim Ödülü sahibi, 'tıp bilimine yön veren 100 bilim insanı' listesinde gösterilen, tüm dünyanın saygı duyduğu, 6 yıl boyunca Küba Kanser Çalışma Grubu başkanlığını üstlenmiş kıymetli bir bilim insanını Sayın Taner Demirer’i kürsüye davet ediyorum."