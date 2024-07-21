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İzmir'de Ali ve Döner Gürbüz çifti sokak ortasında ellerindeki simitlerle öldürüldüler! Husumet Gaziantep'ten geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir, Cinayet, Menemen, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de yaşayan Ali ve Döne Gürbüz çifti, kahvaltı için aldıkları simit ve poğaçalarla eve dönerken sokak ortasında öldürüldü. Oğul Alican Gürbüz'ün tartışmada eniştesini öldürmesinden sonra Gaziantep'ten göçen ailenin, eski damatlarının ailesi tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

İzmir'de yaşayan Ali ve Döne Gürbüz çiftinin, kızları M.D.'nin eski eşinin akrabaları tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

HER ŞEY GEÇEN SENE BAŞLADI

İddiaya göre, Ali Gürbüz (53) ve Döne Gürbüz (61) çifti bir süre önce kızları M.G.'yi Okan Demir ile evlendirdi. Zaman içerisinde M.D. ve Okan Demir arasında çıkan tartışma sonrası M.D. baba evine döndü. M.D.'nin erkek kardeşi Alican Gürbüz ise çıkan tartışmada eniştesi Okan Demir'i tabancayla vurarak öldürdü. Alican Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de Ali ve Döner Gürbüz çifti sokak ortasında ellerindeki simitlerle öldürüldüler! Husumet Gaziantep'ten geldi - 1. Resim

AİLE OLAY SONRASI İZMİR'E YERLEŞTİ

Yaşanan cinayetin ardından M.D. ile anne ve babası geçen yıl İzmir'in Menemen ilçesine taşındı. Erkek tarafı ise yaşanan cinayetin ardından ailenin peşine düştü.

Bugün sabah saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen ve 2 kişi oldukları değerlendirilen eski damatlarının yakınları, aldıkları simitlerle evlerine dönmekte olan Ali ve Döne Gürbüz çiftine tabancayla defalarca ateş etti. Çift, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar ise hızla kaçtı.

İzmir'de Ali ve Döner Gürbüz çifti sokak ortasında ellerindeki simitlerle öldürüldüler! Husumet Gaziantep'ten geldi - 2. Resim

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çiftin cenazesi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, adrese gelen Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev bölgede incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

İzmir'de Ali ve Döner Gürbüz çifti sokak ortasında ellerindeki simitlerle öldürüldüler! Husumet Gaziantep'ten geldi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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