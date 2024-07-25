Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'de kanlı pusu! Sokak ortasında kurşuna dizildi

İzmir'de kanlı pusu! Sokak ortasında kurşuna dizildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de kanlı pusu! Sokak ortasında kurşuna dizildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi, motosikletle gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Kasığına isabet eden 3 mermi ile ağır yaralanan kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bornova Yeşilçam Mahallesi 2003 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Güller (31), sokakta yürüdüğü esnada motosikletle gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla silahlı saldırıya uğradı.

Motosikletli saldırgan İsmail Güller'e ardı ardına ateş ederek sokaktan uzaklaştı. Kasığına isabet eden 3 mermi ile yaralanan Güller, kanlar içerisinde yere yığılırken, mahalle sakinleri tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen İsmail Güller, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Güller'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yabancı okul krizi büyüyor! 'Pierre Loti' gibi 12 tane daha varmış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Turizm ve ticaretin kalbi karanlığa gömüldü - GündemTurizm ve ticaretin kalbi karanlığa gömüldüTokat'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - GündemTokat'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştıTürkiye'den ABD'ye "yazıklar olsun" tepkisi! Netanyahu Kongre'de ayakta alkışlandı - GündemTürkiye'den ABD'ye "yazıklar olsun" tepkisi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Antlaşması mesajıÖnümüzdeki üç güne dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, il il uyardı - GündemMeteoroloji harita paylaştı, il il uyardıBakan Fidan'dan mülteci açıklaması: Suriyelilerin ülkelerine dönmesi gerekiyor - Gündem"Suriyelilerin ülkelerine dönmesi gerekiyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...