İzmir'de karakol saldırısına AK Parti'den ilk tepki: Lanetliyoruz

İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine giden 16 yaşındaki şüpheli, karakola tüfekle ateş açtı.

2 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

Saldırıda 2 polis şehit oldu, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan 16 yaşındaki saldırgan E.B. yaralı olarak yakalandı.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA: LANETLİYORUZ

Kan donduran olay yüreğimizi yakarken, tepkiler de art arda geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik X'ten yaptığı paylaşımda "İzmir’de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.