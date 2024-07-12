İzmir'deki sağanak yağmurda kaçak elektrik akımına kapılan iki kişi feci şekilde can verdi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Temmuz 2024 22:54 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 23:00 - Güncelleme:

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İzmir'de hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağmur, iki kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Karşıdan karşıya geçmek isteyen iki kişi, kaçak elektrik akımına kapıldı.