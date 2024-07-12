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İzmir'deki sağanak yağmurda kaçak elektrik akımına kapılan iki kişi feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;deki sağanak yağmurda kaçak elektrik akımına kapılan iki kişi feci şekilde can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağmur, iki kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Karşıdan karşıya geçmek isteyen iki kişi, kaçak elektrik akımına kapıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'deki sağanak yağmurda kaçak elektrik akımına kapılan iki kişi feci şekilde can verdi - 1. Resim

SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ BURKTU

Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapıldı.

2 kişinin dakikalarca yağmur altında yardım istediği son görüntüleri ise yürekleri burktu.

İzmir'deki sağanak yağmurda kaçak elektrik akımına kapılan iki kişi feci şekilde can verdi - 2. Resim

DAKİKALARCA YAĞMUR ALTINDA KALDILAR

İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı. Ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri burktu.

İzmir'deki sağanak yağmurda kaçak elektrik akımına kapılan iki kişi feci şekilde can verdi - 3. Resim

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'deki sağanak yağmurda kaçak elektrik akımına kapılan iki kişi feci şekilde can verdi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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