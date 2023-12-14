Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > İzmir'e sızan 4 YPG'li terörist kıskıvrak yakalandı

    İzmir'e sızan 4 YPG'li terörist kıskıvrak yakalandı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İzmir&#039;e sızan 4 YPG&#039;li terörist kıskıvrak yakalandı
    Izmir, Ypg

    İzmir'de, terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs operasyonla yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

    Güvenlik güçleri hem yurt dışında hem de yurt içinde terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Polis, asker, jandarma durmaksızın operasyonlar düzenliyor. 

    FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü YPG Özel Kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi/belge bulunan 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilere yönelik Ödemiş ilçesinde belirlenen adreslere 10 Aralık’ta baskın düzenlendi. Operasyonda, zanlılar kıskıvrak yakalandı. Ekipler, dijital materyallere el koydu.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...