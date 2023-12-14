İzmir'e sızan 4 YPG'li terörist kıskıvrak yakalandı

14 Aralık 2023 00:53 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 00:55

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güvenlik güçleri hem yurt dışında hem de yurt içinde terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Polis, asker, jandarma durmaksızın operasyonlar düzenliyor.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü YPG Özel Kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi/belge bulunan 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilere yönelik Ödemiş ilçesinde belirlenen adreslere 10 Aralık’ta baskın düzenlendi. Operasyonda, zanlılar kıskıvrak yakalandı. Ekipler, dijital materyallere el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.