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    • Haberler > Gündem > Japon deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı! Bölge bir an evvel boşaltılmalı

    Japon deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı! Bölge bir an evvel boşaltılmalı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Japon deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı! Bölge bir an evvel boşaltılmalı

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bursa'da yaşanan deprem Marmara'da yaşanacak olası depremi yeniden gündeme getirdi. Japon deprem uzmanı olası Marmara Depremi için bir kez daha uyardı. Yoshinori Moriwaki, "Bölge bir an evvel boşaltılmalı" dedi.

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan 3.5 şiddetindeki deprem olası Marmara Depremi'ni yeniden gündeme getirdi. 80 bin yapının yerle bir olması beklenen olası Marmara Depremi için yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den dikkat çeken uyarılar geldi.

    GEMLİK FAY HATTI RİSKLİ

    tgrthaber.com.tr'den özel haber şefi Zehra Maslak'a konuşan Moriwaki, Gemlik fay hattına dikkat çekti. İnegöl'deki depremin şiddetinin az olmasına rağmen bu tarz artçı depremlerin sık sık yaşanacağını söyleyen Moriwaki, 7 üzeri bir deprem de büyük yıkım yaşanma olasılığının yüksekliğini hatırlattı.

    Japon deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı! Bölge bir an evvel boşaltılmalı

    Marmara'da biriken enerjinin ortalama 7 üzeri olacağının altını çizen Moriwaki, Türkiye'de son 2 yıldır tüm fay hatlarının üst üste yaşandığını açıkladı. Bunun normal olmadığını ve enerjinin birikeceği yerin tehlikeli olacağını daha önce açıklamıştı.

    Japon deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı! Bölge bir an evvel boşaltılmalı

    Moriwaki, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

    "Meydana gelen 3.5 şiddetindeki Gemlik deprem sonrası ara ara Konya, Malatya gibi yerlerde de yaşandı. Korkulacak şiddette olmayan bu depremler diğer depremlerin habercisidir. Güney fay hattı Kuzey Fay hattını tetikliyor. Bursa Gemlik, Balıkesir, Yalova civarında 7 üzeri deprem bekleniyor. Bandırma tarafından küçük ancak sık sık depremler meydana geliyor. Bundan yola çıkarak büyük depremin habercisi olacağını söyleyebiliriz. Gemlik tam kötü zeminde eğer olursa 7.0 depreminde çok hasar olacak. Ve bu bölgede M7.0 gibi deprem bekliyorum. O yüzden bu bölge tehlikeli söylüyorum."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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