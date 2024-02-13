Kabine'de neden atama kararı çıkmadı? Öğretmen adaylarının merak ettiği soru cevabını buldu

Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 bin atama bekleyen öğretmen adayları dün akşamki Kabine Toplantısı sonrasında beklediğini bulamadı. Öğretmen adaylarının merakla beklediği cevap ise TGRT Haber Müdürü Ahmet Sözcan'dan geldi. Canlı yayında kulis bilgisini paylaşan Sözcan, kadro tahsisinde son sözün Hazine ve Maliye Bakanlığında olduğunu belirtti ve Bakanlığın çalışmalarını yapmasının ardından kadro sayısının netleşeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunmuştu ve kabine toplantısını işaret etmişti. Tekin, "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEKLEDİĞİ KARAR ÇIKMADI

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Öğretmen adayları, kabine toplantısı sonrasında atamaya ilişkin bir karar alınmadığını öğrendi.

SON KARARI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BELİRLEYECEK

TGRT Haber Ankara Müdürü Ahmet Sözcan, aldığı kulis bilgilerini canlı yayında duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

"Neden dünkü kabinede öğretmen atamalarına ilişkin bir karar çıkmadı? Gözler öğretmen atamalarına çevrilmişti. 2023 KPSS'ye giren öğretmenler 100 bin atama bekliyordu. Cumhuriyet'in 100. yılına özel, atama bekleyen 100 bin öğretmen adayları ve aileleri kabineye kilitlenmişti. Ancak o karara çıkmadı. Neden o karar çıkmadı? Kabine toplantısı sonrasında eğitim çevrelerini aradım. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kulis bilgisi araştırdım. Bana gelen özel kulis bilgilerini öğretmen adaylarıyla paylaşmak istiyorum, biraz moralleri bozulabilir, baştan belirteyim.

Aslına bakarsanız neyi konuşursak konuşalım, hep bütçe diyoruz. Bütçenin gerekleri var. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe hedefleri var. Bir yere kadro tahsis edilirken yine bütçe gerekleri gözetiliyor. Bu kapsamda da öğretmen atamalarına ilişkin sayıyı Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek. MEB sayıyı yüksek tutmak istiyor ama son kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘Size şu kadar kadro veriyorum’ demesi gerekiyor. Dolayısıyla öğretmen atamalarına ilişkin kadro atamalarının açıklanmamasının sebebi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın henüz çalışmalarını sonlandırmaması. Kadro tahsisi olmadığı için MEB de bir kadro sayısı belirlememiş. O kadronun tamamı öğretmenlere ayrılmayacak, onu da söylemiş olalım, idari personel ve değişik kadrolar da var. MEB kaynakları “Ne kadar çok olursa o kadar iyi olur’ diye söyledi. Bu kadar uzamasının nedeni ince elenip sık dokunması. Bütçe hesapları yapılıp, kadrolar da belirlendikten sonra ne kadar öğretmen atanacağı da kesinleşmiş olacak."