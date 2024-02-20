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    • Haberler > Gündem > Kadıköy ve Ümraniye'de korkutan yangın! Alev alev yandığı anlar havadan görüntülendi

    Kadıköy ve Ümraniye'de korkutan yangın! Alev alev yandığı anlar havadan görüntülendi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, Yangın, Kadıköy, Ümraniye, İtfaiye, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'un Kadıköy ve Ümraniye ilçelerinde korkutan yangın! Kadıköy'de bir otelde yangın çıkarken Ümraniye'de bir iş yer alevlere teslim oldu. Felaket havadan görüntülendi.

    İstanbul'un iki ilçesinde çıkan yangın korkuttu. Kadıköy ve Ümraniye'de çıkan yangında bir otel ve iş yeri alevlere teslim oldu.

    ÜMRANİYE'DE İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI

    Ümraniye’de bir iş yerinin çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, drone ile havadan görüntülendi. Edinilen bilgilere göre yangın saat 17.30 sıralarında 2 katlı iş yerinin çatısında çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı kaplarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

    Kadıköy ve Ümraniye'de korkutan yangın! Alev alev yandığı anlar havadan görüntülendi

    İtfaiye ekipleri diğer binalara sıçramadan yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmemesi sevindirdi. 

    KADIKÖY'DE ISITICI FELAKETE YOL AÇTI

    Kadıköy'de ise bir otelde ısıtıcı arızasından dolayı yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan yangın otelin bir kısmını etkisi altına aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Kadıköy ve Ümraniye'de korkutan yangın! Alev alev yandığı anlar havadan görüntülendi

    Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan caddede ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sona ermesinin ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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