Kadına şiddetle mücadelede yeni dönem: 'Sıfır tolerans' için yeni yol haritası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026-2030 dönemini kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni eylem planının temeli, sahadan elde edilen gerçek verilere ve ihtiyaçlara dayandırılarak oluşturulacak.

TÜBİTAK ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması" bu yıl tamamlanacak. Bu araştırmayla, şiddetin temel nedenleri ayrıntılı biçimde analiz edilecek ve mağdurlara özel psikososyal destek modellerinin geliştirilmesi sağlanacak.

Ayrıca, şiddetin Türkiye genelindeki yaygınlığına ilişkin detaylı bir veri portalı ve analiz ambarı da oluşturulmaya başlandı. Yapay zekâ destekli bu sistem, risk analizlerinin yapılmasında ve önleyici adımların belirlenmesinde aktif rol oynayacak.

ŞİDDET UYGULAYANLARA ÖZEL PROGRAMLAR

TÜBİTAK’ın katkısıyla yürütülen bir diğer proje kapsamında ise şiddet uygulayan bireylerin izlenmesini ve müdahalesini içeren özel bir sistem geliştiriliyor. Eğitim durumu, sosyoekonomik seviye, bağımlılık geçmişi gibi unsurlar dikkate alınarak hazırlanan bireysel profiller doğrultusunda, bu kişilere özgü müdahale programları uygulanacak.

ÇOCUKLARIN TRAVMA İZLERİYLE MÜCADELE

Kadın konukevlerinde kalan ve şiddete tanık olan çocuklar için de özel bir destek programı devreye alındı. "Ebeveynlik Becerilerini Geliştirme Kurs Programı" sayesinde, çocukların yaşadığı travmaların etkisi azaltılmaya ve anne-çocuk ilişkileri daha sağlıklı bir zemine oturtulmaya çalışılıyor.

Şu ana kadar 114 kadın bu programdan yararlandı.

KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Sabah'ın haberine göre; şiddet mağduru kadınların ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacıyla eğitim faaliyetlerine de hız verildi. 2025 Haziran ayı itibarıyla, 955 kadın finansal okuryazarlık ve dijital beceriler eğitimi aldı. Ayrıca İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen iş kulübü eğitimleri kapsamında, 696 kadın iş arama sürecine dair yetkinlikler kazandı.

Kadınlara yönelik çevresel duyarlılık ve sağlık odaklı eğitimler de artarak devam ediyor. 320 kadın Sıfır Atık Yönetimi konusunda bilgilendirilirken, 142 kadın ise bağımlılık farkındalık eğitimlerine katıldı. Aile Eğitim Programları çerçevesinde ise 650 kadın eğitim aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesinden taviz vermeden, veriye dayalı, insan odaklı ve sürdürülebilir politikalarla yeni döneme hazırlanıyor.