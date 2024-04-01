Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli duyurdu

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta bir yıl önce yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Kahramanmaraş'ta bugün saat 20.45 sıralarında bir deprem daha meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Kahramanmaraş'ın Kaynar ilçesinde oldu. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. Derinlik ise 2.8 km olarak bildirildi.