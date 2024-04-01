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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta korkutan deprem! Kandilli duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta bir yıl önce yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Kahramanmaraş'ta bugün saat 20.45 sıralarında bir deprem daha meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Kahramanmaraş'ın Kaynar ilçesinde oldu. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. Derinlik ise 2.8 km olarak bildirildi.
 

RESMEN 6 ŞUBATTAKİ DEPREM GİBİYDİ

Depremin ardından bazı vatandaşlar yaşadığı korkuyu sosyal medyada dile getirdi. Bir X kullanıcısı, yaşanan depremi 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere benzetti:
 
"Of çok kötüydü, devam edecek diye ödüm patladı. Resmen büyük deprem ki gibiydi. Demek ki derinlik fazla değil diye bu kadar şiddetli hissettik."
 
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli duyurdu - 1. Resim
 

son depremler...

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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