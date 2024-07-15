Kaos kurşunu sıyırdı geçti! Trump son anda başını çevirerek kurtuldu

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı. Suikastçı, kürsüdeki Trump’a 150 metreden ateş etti. Sağ kulağından yaralanan Trump, yüzü kan içinde olmasına rağmen kürsüye dönerek sağ yumruğunu havaya kaldırıp “Savaş” diye bağırdı. Son anda başını çevirince kurtulan Trump'ın çevresinde etten duvar örüldü. Trump, saldırıya rağmen programlarını ertelemeyeceğini duyurdu.

ABD Başkanlığına yeniden aday olan Donald Trump, Pensilvanya’daki mitinginde keskin nişancı saldırısına uğradı. Olay anında 7 el silah sesi duyuldu. Saliselerle kurtulan Trump, kulağından yaralanırken bir destekçisi can verdi. Kurşunun hedefi olan eski itfaiyeci Corey Comperatore (50), kızları ve eşini korumaya çalışırken hayatını kaybetti. Kürsünün altına çöken Trump, korumalar tarafından bölgeden uzaklaştırılmak istendi.

SAĞ YUMRUĞUNU KALDIRIP "SAVAŞ" DİYE BAĞIRDI

Yüzü kanlar içerisinde olan Donald Trump, sağ yumruğunu havaya kaldırıp “Fight (savaş)” diye bağırdı, daha sonra aracına bindirilip hastaneye kaldırıldı. Kürsüye 150 metre uzaklıktaki bir binanın çatısında konuşlanan suikastçı Thomas Matthew (20) ise Amerikan Gizli Servisi keskin nişancıları tarafından öldürüldü.

Trump, sağlığının iyi olduğunu belirterek “Bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştım. Etrafı kontrol ederken vuruldum. Alnıma doğru gelen kurşun, bir anda kafamı çevirmemle kulağıma isabet etti. Korkunç olay sonrası Cumhuriyetçi Ulusal Kongre’ye olan seyahatimi 2 gün erteleyecektim ancak bir tetikçinin beni vazgeçiremeyeceğine karar verdim. Yola çıkıyorum” dedi.

Eşinin sevecen bir adam olduğunu belirten Melania Trump ise “O canavar, Donald’ın kahkahasını çalmaya çalıştı. Amerika birlik olmalı” ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

ABD Başkanı Joe Biden da Trump’ı telefonla arayıp ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Ardından çok kısa bir basın toplantısı düzenleyen Biden “Trump’ın durumu iyi. Saldırının sebebini bilmiyoruz. Güvenlik zafiyetini araştırıyoruz. Tedbirler gözden geçirilecek” diye konuştu. Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, bütün liderlere tansiyonu düşürmeleri ve nefret dolu söylemlerden vazgeçmeleri için çağrıda bulundu.

Görgü şahitleri ise şok iddialarda bulundu. Greg Simth adlı bir ABD vatandaşı “Suikastçı ile aramızda 15 metre vardı. Çatıya asker kıyafetli ve tüfekli birinin sürünerek çıktığını gördük. Hemen yanımızdaki polis ve Gizli Servis elemanlarına söyledik ama hiçbiri ilgilenmedi” dedi. Bir başka tanık da “Polise ‘Çatıda eli silahlı biri var. Baksan görürsün’ dedim. Oralı olmadı” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırganın tek başına hareket ettiğini duyurdu.

ABD BU SORULARA CEVAP ARIYOR

Trump’a saldırının ardından gizli servis, basın ve kamuoyu tarafından hedef hâline getirildi. En çok sorulan soru ise “Suikastçı Trump’a bu kadar nasıl yaklaşabildi?” oldu. Bütün çatılarda keskin nişancı olmasına rağmen suikastçının olduğu bina çatısının neden boş bırakıldığı ayrı bir soru işareti olarak gösterildi.

Videolarda ve miting alanındaki binlerce kişinin, askerî kamuflaj giymiş ve elinde tüfek olduğu belli olan saldırganı gördüğü hâlde gizli servisin bunu fark etmemesi bir “güvenlik zaafı” olarak yorumlandı.

Üstelik görgü şahitlerinin ihbar etmesine rağmen gizli servisin neden harekete geçmediği de akılları kurcalayan bir başka soru oldu.

FBI olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıklarken, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi de harekete geçti. Ayrı bir soruşturma başlatan komite “güvenlik zaafı” iddiasıyla ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle’yi ifade vermek üzere oturuma davet etti. Komite, FBI ve İç Güvenlik Bakanı yetkililerini de ifadeye çağırdı.

TRUMP DÜŞMANI BİR CUMHURİYETÇİ

Suikastçı Thomas Matthew Crooks’un kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu, buna rağmen Demokratlara da bağış yaptığı belirlendi. AR-15 yarı otomatik tüfekle ateş eden, 20 yaşındaki Crooks’un aracından bomba yapımında kullanılan malzemeler ve patlayıcı düzeneği çıktı. Saldırganın sabıkası yok, matematik ve fen alanında ödülleri var. Crooks’un bir videoda “Cumhuriyetçileri ve Trump’ı sevmiyorum” dediği görüldü. Bu arada, FBI’ın, suikastçının olay yerine 1 saat uzaklıktaki, evine baskın düzenlediği ve bazı materyallere el koyduğu öğrenildi.