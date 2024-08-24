Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kars'ta bozayılar sürü halinde ilçe merkezine indi

Kars'ta bozayılar sürü halinde ilçe merkezine indi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki çöplüğe sürü halinde bozayı indi. Dünyanın tek göç eden bozayılarının bulunduğu bölgedeki ayıları görenler hayretler içinde beslenmelerini izledi.

Sarıçam ormanları içinde yaşayan bozayılar, her akşam yiyecek bulabilmek için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne iniyor.

Kars'ta bozayılar sürü halinde ilçe merkezine indi - 1. Resim

Ayılar, bazen tek tek bazen de yavruları ile çöplükte beslendikten sonra tekrar ormanlık alana dönüyor.

Ayıların çöplükte buluşmasını fırsat bilen vatandaşlar, arabalarıyla çöplüğe gelip hayvanların beslenmesini ve hareketlerini izleyerek cep telefonlarıyla kayıt altına alıyor.

Kars'ta bozayılar sürü halinde ilçe merkezine indi - 2. Resim

Almanya'dan tatil için Sarıkamış'a gelen Adar Karakurt, ilk defa hem bu kadar bozayıyı bir arada hem de yöreye özgü meşhur ayıları gördüğünü, onları izlemek için de bölgeye geldiklerini söyledi.

Kars'ta bozayılar sürü halinde ilçe merkezine indi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
İhlas Vakfı öğrenci yurtları için başvuru süreci başladı! Son gün ne zaman?Korkutan depremler peş peşe geldi! AFAD son dakika olarak duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İyi Parti'de istifa rüzgarı sürüyor! Upuzun bir mesajla görevine veda etti - Gündemİstifa rüzgarı sürüyor! Uzun bir mesajla veda ettiBursa'daki krom maden tesisin çıkan yangın dehşet saçtı - GündemBursa'da korku dolu gece! Alev alev yandıÖzgür Özel'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net cevap  - GündemCumhurbaşkanı adayı olacak mı?Korkutan depremler peş peşe geldi! AFAD son dakika olarak duyurdu - GündemKorkutan depremler peş peşe geldi! AFAD son dakika olarak duyurdu2 çocuk annesini döve döve öldürdü! Polis her yerde cani kocayı arıyor - Gündem2 çocuğunun annesini döve döve öldürdüEdirne'de su alarmı! Seviye yüzde 17'ye düştü - GündemEdirne'de su alarmı! Seviye yüzde 17'ye düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...