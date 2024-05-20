Kavgadan kaçan adam arabanın altına düştü!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da kavga eden şahıslardan biri yola savrulunca, hareket eden araçların altında ezilmekten sürücülerin ani freniyle kurtuldu.
Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşandı. Kalabalık bir grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.
ALDIĞI DARBEYLE YOLA SAVRULDU
Kavga esnasında şahıslardan biri aldığı darbeyle yola savruldu. O sırada sokak üzerinden geçen motosiklet ve otomobil sürücüsü ani fren yaparak şahsı ezmeden son anda durdu.
BİTMEYEN KAVGAYI POLİS AYIRDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı