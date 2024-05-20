Kavgadan kaçan adam arabanın altına düştü!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Mayıs 2024 10:52 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 11:04 - Güncelleme:

Samsun, Kavga, Polis, Haber

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Samsun'da kavga eden şahıslardan biri yola savrulunca, hareket eden araçların altında ezilmekten sürücülerin ani freniyle kurtuldu.