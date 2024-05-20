Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kavgadan kaçan adam arabanın altına düştü!

Kavgadan kaçan adam arabanın altına düştü!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun, Kavga, Polis, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da kavga eden şahıslardan biri yola savrulunca, hareket eden araçların altında ezilmekten sürücülerin ani freniyle kurtuldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşandı. Kalabalık bir grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kavgadan kaçan adam arabanın altına düştü! - 1. Resim

ALDIĞI DARBEYLE YOLA SAVRULDU

Kavga esnasında şahıslardan biri aldığı darbeyle yola savruldu. O sırada sokak üzerinden geçen motosiklet ve otomobil sürücüsü ani fren yaparak şahsı ezmeden son anda durdu.

Kavgadan kaçan adam arabanın altına düştü! - 2. Resim

BİTMEYEN KAVGAYI POLİS AYIRDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Lübnan'da Reisi'nin ölümü nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi22-23 Mayıs'ta talep toplayacak olan Onur Yüksek halka arz 49,50 TL'den ONRYT hisse koduyla işlem görecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi için taziye mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi için taziye mesajıAnne - kız feci şekilde can verdi! Küle dönen evden geriye oksijen tüpü kaldı - GündemAnne - kız feci şekilde can verdi!Su borusu döşerken fark ettiler, hayatlarının şokunu yaşadılar! ‘İlk defa yakından gördüm’ - GündemSesin kaynağını görünce hayrete düştülerBakan Fidan'dan Reisi'nin ölümüyle ilgili ilk açıklama! "İran halkının acısını paylaşıyoruz" - Gündem"İran halkının acısını paylaşıyoruz"Merakla bekleniyordu, MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular başladı - GündemMerakla bekleniyordu, MEB duyurduKaybolan çocuk uyurken bulundu - GündemKaybolan çocuk için seferber oldular! Bulunduğu yer...
Sonraki Haber Yükleniyor...