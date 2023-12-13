Kayseri'de dehşet! 13 yaşında katil oldu, arkadaşını öldüren çocuk tutuklandı

13 Aralık 2023 20:48 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 21:18

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de okul arkadaşını öldüren 13 yaşındaki çocuk tutuklandı. Korkunç olay Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak üzerindeki bir inşaatın çatı katında yaşandı.

İNŞAATIN ÇATISINA ÇIKARDIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Aynı okulda giden 8. sınıf öğrencileri S.D. (12) ile T.Ş. (13) öğle arasında okuldan ayrıldı. İkili daha sonra sokak üzerinde bulunan bir inşaata girip çatı katına çıktı. T.Ş. burada yanında getirdiği bıçak ile S.D.'ye saldırdı.

OLAY SONRASI EVE GİDİP AİLESİNE ANLATTI

S.D., vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. S.D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından eve giden ve durumu ailesine anlatan katil zanlısı T.Ş. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

T.Ş. ve olay anında yanında bulunan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.K. serbest bırakılırken, T.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.