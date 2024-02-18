Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Kayyıma yetki geliyor! Fenomen şirketler beş yıl işletilecek

    Kayyıma yetki geliyor! Fenomen şirketler beş yıl işletilecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kayyıma yetki geliyor! Fenomen şirketler beş yıl işletilecek
    TMSF, Yargı Paketi, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dilan-Engin Polat başta olmak üzere sosyal medya fenomenleri ve suç örgütlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği netlik kazandı. TMSF tarafından bu şirketlere beş yıl süreyle kayyım tayin edilecek. Şirket satılınca varsa borçları ödenecek, kalan miktar kamu bankasında nemalandırılacak.

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Meclis’e sunulan yargı paketinde, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu sosyal medya fenomenlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği ve satışına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

    Buna göre, TMSF tarafından bu şirketlere 5 yıl süre ile kayyım atanacak. Kayyımla yönetilecek işletmeler, TMSF tarafından satışa çıkarılabilecek. Elde edilen gelirden varsa önce borçlar ödenecek, kalan para kamu bankalarında nemalandırılacak.

    HAKARET EDEN YANDI UZLAŞMA YOK PARA CEZASI VAR

    Yeni yargı paketi, sosyal medyadan yapılan hakaret suçlarında değişiklik öngörüyor. Yargıya ağır yük getiren hakaret dosyalarında uzlaşma şartı aranmayacak. Hukukçular “Hakaret suçlarının ön ödeme kapsamına alınması düşünülüyor. Yani, para cezası ödenecek ve yargılama olmayacak” diyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Türkiye Yüzyılı'na Selçuklu imzası! Başkan Pekyatırmacı Selçuklu’ya 5 yıllık hizmetlerini anlattı - GündemTürkiye Yüzyılı'na Selçuklu imzasıFırat’a siyanür felaket olur! Zehir havada, suda, toprakta - GündemFırat’a siyanür felaket olur!Erdoğan’dan, Özgür Özel’i̇n sözlerine gönderme: ‘Altılı Masa’da kimse kalmadı' - Gündem‘Altılı Masa’da kimse kalmadı'Üyelik yolunda önemli adım: Kişisel veriler AB’ye uyumlu hâle getiriliyor - GündemKişisel veriler AB’ye uyumlu hâle getiriliyorTürk şirketleri gözünü NATO ihalelerine dikti! Savunma Sanayii̇ Başkanı rotayı çizdi - GündemTürk şirketleri gözünü NATO ihalelerine diktiDenizin ortasında büyük panik! Bodrum açıklarında sürüklenen 71 yolculu feribot kurtarıldı - GündemDenizin ortasında büyük panikTürkiye uzaya demir atıyor! İkinci astronotun yolculuğu için geri sayım başladı - GündemTürkiye uzaya demir atıyor!1971 yılından beri böylesi görülmedi! Kışın ortasında sıcaklık 30 dereceye dayandı - GündemKışın ortasında sıcaklık 30 dereceye dayandıKorkutan depremi AFAD ve Kandilli duyurdu! Muğla, Maraş ve Malatya peş peşe sallandı - GündemMuğla, Maraş ve Malatya peş peşe sallandıBir kadına şiddet olayı daha: Eski eşinin silahlı saldırısına uğradı - GündemBir kadına şiddet olayı daha: Eski eşi silahla saldırdı
    Sonraki Haber Yükleniyor...