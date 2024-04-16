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KDV'de zam iddiaları yalanlandı, DMM konuya açıklık getirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KDV&#039;de zam iddiaları yalanlandı, DMM konuya açıklık getirdi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), KDV'deki artış olacağına yönelik sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. DMM'den yapılan açıklamada, yiyecek ve içecek satılan yerlerde KDV'nin yüzde 10'a ve yüzde 18 olan KDV'nin de yüzde 20'ye çıkarılacağı iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak.” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"KDV ORANI YÜZDE 10'DUR"

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağı ile KDV oranlarında herhangi bir artış yapılması söz konusu değildir. Gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 1 iken, yeme içme sektöründe KDV oranı yüzde 10'dur.

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KDV YÜZDE 1 ORANINDA HESAPLANDI

Ancak, yeme içme sektöründe bulunan bazı lokantaların oran farklılığını istismar ettiği ve rekabet eşitliğini bozduğu tespit edilmiştir. Lokanta veya kafelerin, yeme içme hizmeti karşılığında yüzde 10 KDV hesaplaması gerekirken, bu hizmet yerine tıpkı bir market gibi et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış göstererek yüzde 1 oranında KDV hesaplayarak fiş veya fatura düzenlediği görülmüştür.

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YETKİ CUMHURBAŞKANLIĞINDA

Gelir İdaresi Başkanlığı, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçmek ve bu konuda tarafların tereddütlerini gidermek amacıyla konuya açıklık getiren bahse konu Tebliğ taslağını hazırlamış ve internet sitesinde yayınlamıştır. KDV oran değişiklikleri, Kanunun verdiği yetki çerçevesinde sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabilmekte olup herhangi bir Tebliğ ile yapılamamaktadır.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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