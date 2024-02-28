Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TGRT Haber'e özel açıklamalar: Aday belirleme süreci sağlıklı yapılmadı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aday belirleme sürecinde CHP'de yaşanan krizlere değinen Kılıçdaroğlu, "Aday belirleme sürenini daha sağlıklı yapılmasını isterdim. Lütfü Savaş çok yıpratıldı. Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e açıklamalarda bulundu.

"MİTİNGLERE KATILMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret eden Atik, şunları söyledi: "Çok yoğun bir şekilde kabulleri, temasları var. Kendisine yaptığı esnaf ziyaretlerinin bir geri dönüş anlamı taşıyıp taşımadığını sordum. 'Kurultayla alakalı, imza toplanması gibi bir durum söz konusu değil. Şüphesiz partinin başarılı olmasını istiyorum, biz bundan mutlu oluruz' dedi.

Herkesin elinden geleni yaptığını söyledi. Kendisine yönelik davetler var biliyorsunuz... Özellikle mitinglere katılmasıyla alakalı davetler alıyordu. Davetlerden haberdar olduğunu ancak bugün için CHP mitinglerine katılmasının doğru olmadığını söyledi.

"BAŞARISIZ OLUNURSA OTURUR DEĞERLENDİRİRİZ"

'Siyasete geri dönecek misiniz?' sorduğumda da 1 Nisan'ı işaret etti. 'Yerel yönetim seçimlerine bakılır. Başarı sağlanırsa hep birlikte oturur alkışlarız. Seçimde başarısız bir sonuç çıkarsa bunu da hep beraber masaya yatırır değerlendiririz' dedi. Burası enteresan... Sayın Kılıçdaroğlu olumsuz sonuç çıkarsa bu sonuçları değerlendirecek. Bunun sonucunda tekrar olağanüstü kurultay toplanır mı... Benim izlenimim, kendisinin doğrudan siyaset dönme gibi bir düşüncesinin olmadığı yönünde.

"ADAY BELİRLEDİYSENİZ ARKASINDA DURACAKSINIZ"

'Aday belirleme sürecinde fikriniz alındı mı, Lütfü Savaş konusunda ne diyorsunuz' dedim. Aday belirleme sürenini daha sağlıklı yapılmasını isterdim.' dedi. Bu konuya itirazı var belli ki... Savaş'ın yıpratıldığını söyledi ve 'Bu kadar yıpratılması doğru değildi, aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız, genel merkez yönetimi böyle yapar' ifadelerini kullandı."