Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, 1 milyonluk soruyu açtırdı

DUYUNCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Genç yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruda son kararını "B) Moğolistan" olarak açıkladı. Ancak doğru cevabın "A) Suudi Arabistan" olduğunun açıklanmasıyla stüdyoda şaşkınlık yaşandı. Sunucu Cem Öğretir, Suudi Arabistan'daki Pakistanlı göçmen nüfusunun "Khan" soyadının ülkede yaygın olmasında etkili olduğunu belirtti. 1 milyon TL'lik soruda elenerek yarışmaya veda eden genç yarışmacı, 300 bin TL’lik ödülle ayrıldı.