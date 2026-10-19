Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, 1 milyonluk soruyu açtırdı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, 1 milyonluk soruyu açtırdı

2024 eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü olan Semih Danacıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Başarılı performansı ile geceye damga vuran genç yarışmacının ihtimal vermediği şık, milyonluk sorunun cevabı çıktı. İşte milyonluk soru ve doğru cevabı…

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, 1 milyonluk soruyu açtırdı

YKS TÜRKİYE İKİNCİSİ, YARIŞMACI KOLTUĞUNDA

ATV ekranlarının popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan doruğa ulaştı. Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada, yarışmacı koltuğuna 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu oturdu. YKS ikincisi Danacıoğlu, 1 milyon değerindeki soruyu açtırdı.

Eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü ve sayısal alanda Türkiye 38'incisi olan Semih Danacıoğlu, başarılı performansıyla yarışmaya damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, 1 milyonluk soruyu açtırdı

MÜHENDİSLİK OKUYOR

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümünde heyecan dolu anlara sahne oldu. Koltuğa bu kez Ankara Pursaklar Fen Lisesi mezunu, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfında okuyan YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu oturdu. 

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, 1 milyonluk soruyu açtırdı

SATRANÇ SORUSU ZORLADI

Türkiye dereceleriyle dikkat çeken genç, tüm soruları başarıyla cevaplarken, en zorlandığı soru ise 500 bin TL değerindeki satranç sorusu oldu. İlkokuldan bu yana satranç oynadığını söyleyen genç yarışmacıya, "Satranç oyununun Azerbaycan dilindeki adı nedir?" sorusu yöneltildi.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, 1 milyonluk soruyu açtırdı

“YAVAŞTAN KALKALIM" DEDİ, DEVAM ETTİ

Şahmat, Santranç, Garp daması ve Çes seçenekleri arasında kararsız kalan Danacıoğlu, çift cevap jokerini kullanmaya karar verdi. İlk tercihinde "Santranç" cevabını veren yarışmacı, cevabın yanlış çıkması üzerine ikinci hakkını "Şahmat" seçeneğinden yana kullandı. Doğru cevabı verdiğinden emin olmayan Danacıoğlu, "Biz yavaştan kalkalım" diyerek eleneceğini düşündü ancak doğru cevabın "Şahmat" olduğunun açıklanmasıyla yarışmaya devam etti.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, 1 milyonluk soruyu açtırdı

1 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRDI

Semih Danacıoğlu'na 1 milyon TL değerinde “Khan soyadının en yaygın olduğu ülke hangisidir?” sorusu yöneltildi.

Soru: "Khan" soyadının en yaygın olduğu ülke hangisidir?

A-) Suudi Arabistan

B-) Moğolistan

C-) Kazakistan

D-) Hindistan

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, 1 milyonluk soruyu açtırdı

2024 eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü olan Semih Danacıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Başarılı performansı ile geceye damga vuran genç yarışmacının ihtimal vermediği şık, milyonluk sorunun cevabı çıktı. İşte milyonluk soru ve doğru cevabı…

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, 1 milyonluk soruyu açtırdı

DUYUNCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Genç yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruda son kararını "B) Moğolistan" olarak açıkladı. Ancak doğru cevabın "A) Suudi Arabistan" olduğunun açıklanmasıyla stüdyoda şaşkınlık yaşandı. Sunucu Cem Öğretir, Suudi Arabistan'daki Pakistanlı göçmen nüfusunun "Khan" soyadının ülkede yaygın olmasında etkili olduğunu belirtti. 1 milyon TL'lik soruda elenerek yarışmaya veda eden genç yarışmacı, 300 bin TL’lik ödülle ayrıldı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

İLGİLİ HABERLER
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.