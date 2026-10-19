Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, 1 milyonluk soruyu açtırdı
2024 eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü olan Semih Danacıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Başarılı performansı ile geceye damga vuran genç yarışmacının ihtimal vermediği şık, milyonluk sorunun cevabı çıktı. İşte milyonluk soru ve doğru cevabı…
YKS TÜRKİYE İKİNCİSİ, YARIŞMACI KOLTUĞUNDA
ATV ekranlarının popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan doruğa ulaştı. Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada, yarışmacı koltuğuna 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu oturdu. YKS ikincisi Danacıoğlu, 1 milyon değerindeki soruyu açtırdı.
Eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü ve sayısal alanda Türkiye 38'incisi olan Semih Danacıoğlu, başarılı performansıyla yarışmaya damga vurdu.
MÜHENDİSLİK OKUYOR
Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümünde heyecan dolu anlara sahne oldu. Koltuğa bu kez Ankara Pursaklar Fen Lisesi mezunu, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfında okuyan YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu oturdu.
SATRANÇ SORUSU ZORLADI
Türkiye dereceleriyle dikkat çeken genç, tüm soruları başarıyla cevaplarken, en zorlandığı soru ise 500 bin TL değerindeki satranç sorusu oldu. İlkokuldan bu yana satranç oynadığını söyleyen genç yarışmacıya, "Satranç oyununun Azerbaycan dilindeki adı nedir?" sorusu yöneltildi.
“YAVAŞTAN KALKALIM" DEDİ, DEVAM ETTİ
Şahmat, Santranç, Garp daması ve Çes seçenekleri arasında kararsız kalan Danacıoğlu, çift cevap jokerini kullanmaya karar verdi. İlk tercihinde "Santranç" cevabını veren yarışmacı, cevabın yanlış çıkması üzerine ikinci hakkını "Şahmat" seçeneğinden yana kullandı. Doğru cevabı verdiğinden emin olmayan Danacıoğlu, "Biz yavaştan kalkalım" diyerek eleneceğini düşündü ancak doğru cevabın "Şahmat" olduğunun açıklanmasıyla yarışmaya devam etti.
1 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRDI
Semih Danacıoğlu'na 1 milyon TL değerinde “Khan soyadının en yaygın olduğu ülke hangisidir?” sorusu yöneltildi.
Soru: "Khan" soyadının en yaygın olduğu ülke hangisidir?
A-) Suudi Arabistan
B-) Moğolistan
C-) Kazakistan
D-) Hindistan
2024 eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü olan Semih Danacıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Başarılı performansı ile geceye damga vuran genç yarışmacının ihtimal vermediği şık, milyonluk sorunun cevabı çıktı. İşte milyonluk soru ve doğru cevabı…
DUYUNCA ŞAŞKINA DÖNDÜ
Genç yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruda son kararını "B) Moğolistan" olarak açıkladı. Ancak doğru cevabın "A) Suudi Arabistan" olduğunun açıklanmasıyla stüdyoda şaşkınlık yaşandı. Sunucu Cem Öğretir, Suudi Arabistan'daki Pakistanlı göçmen nüfusunun "Khan" soyadının ülkede yaygın olmasında etkili olduğunu belirtti. 1 milyon TL'lik soruda elenerek yarışmaya veda eden genç yarışmacı, 300 bin TL’lik ödülle ayrıldı.