Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kınalıada açıklarında korkutan görüntü! Marmara Denizi'nin kabusu geri döndü...

Kınalıada açıklarında korkutan görüntü! Marmara Denizi'nin kabusu geri döndü...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kınalıada açıklarında korkutan görüntü! Marmara Denizi&#039;nin kabusu geri döndü...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Marmara Denizi'nin kabusu geri döndü. Özellikle 2021 yılında sahilleri adeta istila eden müsilajın Kınalıada açıklarında tekrardan görülmesi endişeye yol açtı

Marmara Denizi'nde daha önce 2007-2008 ve 2021 yıllarında görülen müsilajın tekrar görülmesi endişeye yol açtı.

Kınalıada açıklarında korkutan görüntü! Marmara Denizi'nin kabusu geri döndü... - 1. Resim

MÜSİLAJ KABUSU GERİ DÖNDÜ

Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıklarında tespit edilen müsilaj tabakası, dron ile görüntülendi.

Deniz yüzeyini kaplayan beyazımsı yapının yayıldığı görüldü.

Kınalıada açıklarında korkutan görüntü! Marmara Denizi'nin kabusu geri döndü... - 2. Resim

Görüntüler, bölge halkı ve turizmciler arasında tedirginliğe neden olurken, deniz ekosistemini tehdit eden müsilaj, özellikle yaz aylarında sıcaklık artışı, kirlilik ve durağan su nedeniyle oluşuyor.

Kınalıada açıklarında korkutan görüntü! Marmara Denizi'nin kabusu geri döndü... - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sistine Şapeli'nden beyaz duman yükseldi! Yeni papa kim oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının kapatılmasına Özgür Özel'den ilk tepki! "Evrensel ilkelere uymuyor" - GündemÖzel'den X'e İmamoğlu tepkisi!Polisin üzerine aracı sürmüştü! CHP'li vekil Adnan Beker'in şoförü hakkında 3 yıla kadar hapis talebi - GündemCHP'li vekilin şoförü için 3 yıla kadar hapis talebiCHP'li eski Belediye Başkanına siyasi yasak! ‘Rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçundan yargılanan Murat Hazinedar’a verilen ceza belli oldu - GündemCHP'li eski Belediye Başkanına siyasi yasak!Erdoğan ve Sudani'den net mesaj: Bölgemizde teröre yer yok - GündemDünyaya duyurdular: Bölgemizde teröre yer yokAhmet Minguzzi'nin annesinden "herkesle savaşacağız" sözleri! "Ahmet için, Ahmetler için mücadele ettik..." - Gündem"Ahmet için, Ahmetler için mücadele ettik..."TÜGVA Yaz Okulu binlerce öğrenciyi buluşturdu! Bilal Erdoğan: Büyük bir geleceği inşa edebiliriz - GündemTÜGVA Yaz Okulu binlerce öğrenciyi buluşturdu! Bilal Erdoğan: Büyük bir geleceği inşa edebiliriz
Sonraki Haber Yükleniyor...