Kınalıada açıklarında korkutan görüntü! Marmara Denizi'nin kabusu geri döndü...

Marmara Denizi'nin kabusu geri döndü. Özellikle 2021 yılında sahilleri adeta istila eden müsilajın Kınalıada açıklarında tekrardan görülmesi endişeye yol açtı

Marmara Denizi'nde daha önce 2007-2008 ve 2021 yıllarında görülen müsilajın tekrar görülmesi endişeye yol açtı.

MÜSİLAJ KABUSU GERİ DÖNDÜ

Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıklarında tespit edilen müsilaj tabakası, dron ile görüntülendi.

Deniz yüzeyini kaplayan beyazımsı yapının yayıldığı görüldü.

Görüntüler, bölge halkı ve turizmciler arasında tedirginliğe neden olurken, deniz ekosistemini tehdit eden müsilaj, özellikle yaz aylarında sıcaklık artışı, kirlilik ve durağan su nedeniyle oluşuyor.