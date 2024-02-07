Kirada anlaşamayınca böyle tehdit etti: Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çıkacaksın

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Şubat 2024 17:30 - Güncelleme: 7 Şubat 2024 17:41 - Güncelleme:

Pendik, Kiracı, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 10 bin liralık dükkan kirasını 50 bin TL yapmak isteyen dükkan sahibi ile kiracı arasında tartışma yaşandı. O anlar kamera ile kaydedilirken dükkan sahibi, kiracısına "Eşinin dul kalmasını, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" dedi.