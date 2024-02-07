Kirada anlaşamayınca böyle tehdit etti: Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çıkacaksın
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 10 bin liralık dükkan kirasını 50 bin TL yapmak isteyen dükkan sahibi ile kiracı arasında tartışma yaşandı. O anlar kamera ile kaydedilirken dükkan sahibi, kiracısına "Eşinin dul kalmasını, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" dedi.
İstanbul'un Pendik ilçesinde İddiaya göre Ertuğrulgazi Mahallesinde dükkan sahibi ile kiracısı arasında anlaşmazlık yaşandı.
KİRAYI 50 BİN TL YAPMAK İSTEDİ
Kiracı, mevcutta 10 bin TL olan kirasının yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL olmasını istedi. Dükkan sahibi, kirasının 50 bin TL olmasını aksi takdirde kiracısının çıkmasını istedi.
"ÇOCUKLARININ YETİM KALMASINI İSTEMİYORSAN ÇIK"
Dükkan sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı. Kiracısını çıkarmak isteyen dükkan sahibi tehditlerde bulunarak “Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık” dedi. İkili arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı