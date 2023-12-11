Kocaeli'de kahreden olay! 15 yaşındaki Ömer Girgin ısınmak isterken canından oldu
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Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de bulunan bir iş yerinde ısınmak için sobayı tinerle tutuşturan 15 yaşındaki çocuk alevlerin arasında kaldı. 11 gündür yoğun bakımda olan talihsiz çocuğun ölüm haberi geldi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tinerle sobayı yakmaya çalışırken alevler içinde kalan 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
TİNERLE SOBA YAKARKEN ALEVLERİN İÇİNDE KALDI
Kahreden olay, 30 Kasım'da Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaşandı.15 yaşındaki Ömer Girgin tiner ile sobayı yakmaya çalıştığı esnada alevler içinde kaldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan talihsiz çocuk ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
ÖMER 11 GÜN DAYANABİLDİ
Acı haber dün akşam geldi, küçük çocuk tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde fenalaşarak hayatını kaybetti. Ömer Girgin'in cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alınarak, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'ya götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.