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Köpeği kediyi, o köpeğini nefessiz bıraktı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aliağa, Hayvan Hakları, Köpek Saldırısı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de sahipli bir köpek kediye saldırarak nefessiz bıraktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda köpeğin sahibinin olaya tepkisiz kaldığı ardından köpeği darp ederken tepki gösterenlere 'Bu iş böyle dayı' dediğini görüldü. 

İzmir'in Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, M.G. (33) caddede yürüdüğü esnada tasmasından tuttuğu köpeği bir kediye saldırdı.

Kediyi boğazından ısıran pitbull cinsi yasaklı ırk köpek, zavallı hayvanı sağa sola savurup nefessiz bıraktı.

KEDİ CAN ÇEKİŞTİ

Acı içerisinde kıvranan kedi can çekişirken, köpeğin kediyi dişleriyle savurduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köpeği kediyi, o köpeğini nefessiz bıraktı! Tepki gösterenlere "Bu iş böyle" deyip karşılık verdi - 1. Resim

KÖPEĞİ ACIMASIZCA DARP ETTİ

Görüntülerde köpeğin kediyi boğazından ısırarak savurduğu ve daha sonra köpeğin sahibi tarafından vurulan sert tekmeler ve zincirle etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.

Çevredeki esnaf ve vatandaşların tepki gösterdiği M.G., kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Ne yapayım? Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savundu.

Köpeği kediyi, o köpeğini nefessiz bıraktı! Tepki gösterenlere "Bu iş böyle" deyip karşılık verdi - 2. Resim

10 DAKİKADA GÖZALTI

Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile M.G., 10 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. M.G.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, kediye saldırarak ölümüne sebep olan yasaklı ırk köpeğin ise barınağa götürüldüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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