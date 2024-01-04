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    Kuruyan çamaşırları toplamak için çatıya çıkan 14 yaşındaki kız düşerek öldü

    Kahreden olay Bursa'da yaşandı. 14 yaşındaki Zeynep, kuruyan çamaşırları toplamak için çıktığı çatıdan düşerek öldü.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa'da 3. katlı apartmanın çatısından düşen 14 yaşındaki genç kız canından oldu. Feci olay saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Meydan Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda yaşandı.

    KURUYAN ÇAMAŞIRLARI TOPLAMAK İSTEDİ

    İddiaya göre kuruyan çamaşırları toplamak için çatıya çıkan 14 yaşındaki Zeynep Kübra Tokmak, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yüksekten düştü.

    HASTANEYE KALDIRILAN KIZ KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kız burada yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Zeynep'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BursaGenç KızÇamaşırÇatıdan Düştü
    Haberler > Gündem > Kuruyan çamaşırları toplamak için çatıya çıkan 14 yaşındaki kız düşerek öldü
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