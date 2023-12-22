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Lisede dehşet! Bir çocuk din kültürü öğretmeni herkesin gözü önünde bıçakladı
Kan donduran olay Afyonkarahisar'da Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. 15 yaşındaki bir çocuk derste din kültürü öğretmenini sırtından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan adam ihbar üzerine okula gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılırken olayın sebebi ise duyanları şaşkına çevirdi.
Afyonkarahisar'da öğrencisi tarafından sınıfta bıçaklanan öğretmen hastaneye kaldırıldı. Korkunç olay Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı.,
YOKLAMA YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI
Öğrenci İ.D. (15) derste din kültürü öğretmeni M.K. (45) ile yoklama nedeniyle tartıştı. Yanında bıçak getiren çocuk daha sonra öğretmenini herkesin gözü önünden sırtından bıçakladı.
ÖĞRETMENİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Polis tarafından gözaltına alınan İ.D, emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı / Sevda Altunbaş - Gündem