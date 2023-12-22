Lisede dehşet! Bir çocuk din kültürü öğretmeni herkesin gözü önünde bıçakladı

22 Aralık 2023 17:57 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 18:25

Afyonkarahisar'da öğrencisi tarafından sınıfta bıçaklanan öğretmen hastaneye kaldırıldı. Korkunç olay Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı.,

YOKLAMA YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Öğrenci İ.D. (15) derste din kültürü öğretmeni M.K. (45) ile yoklama nedeniyle tartıştı. Yanında bıçak getiren çocuk daha sonra öğretmenini herkesin gözü önünden sırtından bıçakladı.

ÖĞRETMENİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından gözaltına alınan İ.D, emniyete götürüldü.