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    Lisede dehşet! Bir çocuk din kültürü öğretmeni herkesin gözü önünde bıçakladı

    Kan donduran olay Afyonkarahisar'da Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. 15 yaşındaki bir çocuk derste din kültürü öğretmenini sırtından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan adam ihbar üzerine okula gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılırken olayın sebebi ise duyanları şaşkına çevirdi.

    Lisede dehşet! Bir çocuk din kültürü öğretmeni herkesin gözü önünde bıçakladı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Afyonkarahisar'da öğrencisi tarafından sınıfta bıçaklanan öğretmen hastaneye kaldırıldı. Korkunç olay Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı.,

    YOKLAMA YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

    Öğrenci İ.D. (15) derste din kültürü öğretmeni M.K. (45) ile yoklama nedeniyle tartıştı. Yanında bıçak getiren çocuk daha sonra öğretmenini herkesin gözü önünden sırtından bıçakladı. 

    ÖĞRETMENİN DURUMU AĞIR

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

    Polis tarafından gözaltına alınan İ.D, emniyete götürüldü.

    Anadolu Ajansı /  - Gündem
    AfyonkarahisarÖğrenciÖğretmenLise
    Haberler > Gündem > Lisede dehşet! Bir çocuk din kültürü öğretmeni herkesin gözü önünde bıçakladı
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