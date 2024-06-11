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Liseli öğrenciler arasında 'bıçakla şaka' kanlı bitti! Bir anda yere yığıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karaman’da iki lise öğrencisi arasındaki şakalaşma "York artık" dedirtti. Birbirleriyle 'bıçaklı şaka'ya tutuşan öğrenciler şakanın dozunu kaçırınca olanlar oldu. Bir öğrenci bacağından yaralandı.

Liselerde yaşanan şiddet olayları ve akran zorbalıkları arttı. Neticede ölen ya da yaralanan gençler olurken son vaka 'şaka' sonucunda meydana geldi.

Liseli öğrenciler arasında 'bıçakla şaka' kanlı bitti! Bir anda yere yığıldı - 1. Resim

BIÇAKLA ŞAKA OLMAZ

Olay, sabah saatlerinde Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağı yanında yaşandı. İddiaya göre, lise öğrencisi oldukları öğrenilen C.D. (15) ile V.Y. (15) bıçakla şakalaşmaya başladı. Şakanın dozu kaçınca C.D. elindeki bıçakla arkadaşı V.Y.’yi sol bacağından yaraladı.

Liseli öğrenciler arasında 'bıçakla şaka' kanlı bitti! Bir anda yere yığıldı - 2. Resim

YARALI ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

V.Y., kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arkadaşını kazayla yaralayan C.D. ise polis tarafından gözaltına alındı. Arkadaşının kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen C.D. daha sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekibi de olay yaşandığı yerde çalışma yaptı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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