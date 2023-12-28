Malatya'da yer yerinden oynadı! Herkes can derdine düştü, onlar yemeğe devam etti

28 Aralık 2023 23:10 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 23:21

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 12.34'teki depremin derinliği 17,3 kilometre olarak kaydedildi. Çevre ilçe ve illerde de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumların saha çalışmalarına başladığını duyurdu. An itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını dile getiren Yerlikaya, gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

VALİ: İHBAR YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yazıcı "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YEMEKTEN VAZGEÇMEDİLER

Bu arada, bir iş yerinde öğle yemeği yiyen personellerin yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında masada oturan 4 arkadaştan 2'si hızla dışarı kaçtı. Diğer 2'si ise sarsıntıya aldırış etmeden yemek yemeyi sürdürdü.