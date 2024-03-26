Mardin Artuklu'da feci olay! 2 araç çöken yola düştü

Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araçta hasar oluştu.

Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Aşırı yağış nedeniyle merkez ilçeye bağlı Gül Mahallesi Birinci Cadde Üçyol mevkisinde yolda çökme meydana geldi.

Çöken yolda park halinde olan otomobil ve hafif ticari araç, metruk bir evin içine düştü.

Araçlarda hasar oluşurken, polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.​​​​​​​