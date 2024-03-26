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Mardin Artuklu'da feci olay! 2 araç çöken yola düştü

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Gündem Haberleri

Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araçta hasar oluştu.

Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Aşırı yağış nedeniyle merkez ilçeye bağlı Gül Mahallesi Birinci Cadde Üçyol mevkisinde yolda çökme meydana geldi.

Mardin Artuklu'da feci olay! 2 araç çöken yola düştü - 1. Resim

Çöken yolda park halinde olan otomobil ve hafif ticari araç, metruk bir evin içine düştü.

Mardin Artuklu'da feci olay! 2 araç çöken yola düştü - 2. Resim

Araçlarda hasar oluşurken, polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.​​​​​​​

Düzenleyen:  - Gündem
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