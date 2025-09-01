Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Marketten aldığı ekmekten çıkan şoke etti: Bu kadar da olmaz!

Marketten aldığı ekmekten çıkan şoke etti: Bu kadar da olmaz!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır, Ekmek, Kablo, Temizlik, Güvenlik, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da bir vatandaş, marketten aldığı ekmeğin içinde kablo parçası çıkınca verdiği tepkiyi cep telefonuyla kayda aldı.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde markete giden vatandaş somun ekmek aldı; eve gidince ise hayatının şokunu yaşadı.

"BU KADAR DA OLMAZ"

Ekmeği bölen vatandaş, kablo parçasını gördü. Vatandaş, "Evet, sabah sabah karşılaştığım olay. Somun ekmeğin içinde kablo. Bakın şöyle kablo parçası. Arkadaşlar, görüyor musunuz? Bu kadar da olmaz. Yazık değil mi?" ifadelerini kullanarak tepkisini cep telefonuyla kayda aldı.

Marketten aldığı ekmekten çıkan şoke etti: Bu kadar da olmaz! - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İngiltere Kraliçesi Camilla'nın gençliğinde yaşadığı tren olayı gündem oldu: Tacizciyi ayakkabısıyla...Türkiye Sırbistan basketbol maçı nerede oynanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon! 1250 internet sitesi erişime kapatıldı - Gündem1250 internet sitesi erişime kapatıldıİstanbul alarm veriyor! Barajlarda doluluk oranı kritik seviyenin altına düştü - GündemAçıklamalar korkuttu! Kritik seviye de geçildiŞaibeli kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu talimat verdi: Susun - GündemKılıçdaroğlu'ndan 'susun' talimatıÇin'den dünyaya Gazze mesajı! "Hiçbir izahı yok" diyerek dikkat çekti - GündemGazze sözleri dikkat çekti: Hiçbir izahı yokSerinlemek için girdi, cesedi çıkarıldı! 25 yaşındaki gencin kahreden ölümü - GündemSerinlemek için girdi, cesedi çıkarıldı! 25 yaşındaki gencin kahreden ölümüZabıta döven belediye başkanıyla ilgili yeni görüntüler! Geçen yıl da personelin boğazını sıkmış - GündemZabıta döven başkanla ilgili yeni görüntüler!
Sonraki Haber Yükleniyor...