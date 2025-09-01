Marketten aldığı ekmekten çıkan şoke etti: Bu kadar da olmaz!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır'da bir vatandaş, marketten aldığı ekmeğin içinde kablo parçası çıkınca verdiği tepkiyi cep telefonuyla kayda aldı.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde markete giden vatandaş somun ekmek aldı; eve gidince ise hayatının şokunu yaşadı.
"BU KADAR DA OLMAZ"
Ekmeği bölen vatandaş, kablo parçasını gördü. Vatandaş, "Evet, sabah sabah karşılaştığım olay. Somun ekmeğin içinde kablo. Bakın şöyle kablo parçası. Arkadaşlar, görüyor musunuz? Bu kadar da olmaz. Yazık değil mi?" ifadelerini kullanarak tepkisini cep telefonuyla kayda aldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar