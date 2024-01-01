Marmaray'da kan donduran olay! Polisin gözüne bakarak atladı

1 Ocak 2024 08:47 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 08:57

İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bostancı Marmaray durağında alkollü şahıs, gece kulübünde kavga ettikten sonra Marmaray'da turnikelerin bulunduğu üst geçitten atlayarak intihara kalkıştı.

GECE KULÜBÜNDE KAVGA ÇIKTI

Feci olay, saat 03.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Bostancı Marmaray durağında yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir adam gece kulübünde alkol alıp başka bir şahısla kavga etmeye başladı. Kavga kısa sürede büyüyerek dışarıya taştı. Öfkeli adam kulübünün karşısında yer alan Marmaray'a girerek turnikelerin bulunduğu üst geçitten sarkmaya başladı.

MARMARAY'A GİDİP ÜST GEÇİTTEN ATLADI

Vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polislerin ikna etmeye çalıştığı alkollü şahıs kendisini raylara bıraktı. Ağır yaralanan adam Kadıköy Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.