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    Marmaray'da kan donduran olay! Polisin gözüne bakarak atladı

    İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Gece kulübünde kavga eden alkollü şahıs Marmaray'da turnikelerin bulunduğu üst geçide çıktı. Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam herkesin gözleri önünde atladı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bostancı Marmaray durağında alkollü şahıs, gece kulübünde kavga ettikten sonra Marmaray'da turnikelerin bulunduğu üst geçitten atlayarak intihara kalkıştı.

    GECE KULÜBÜNDE KAVGA ÇIKTI

    Feci olay, saat 03.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Bostancı Marmaray durağında yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir adam gece kulübünde alkol alıp başka bir şahısla kavga etmeye başladı. Kavga kısa sürede büyüyerek dışarıya taştı. Öfkeli adam kulübünün karşısında yer alan Marmaray'a girerek turnikelerin bulunduğu üst geçitten sarkmaya başladı.

    MARMARAY'A GİDİP ÜST GEÇİTTEN ATLADI

    Vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polislerin ikna etmeye çalıştığı alkollü şahıs kendisini raylara bıraktı. Ağır yaralanan adam Kadıköy Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MarmarayIstanbulIntihar
    Haberler > Gündem > Marmaray'da kan donduran olay! Polisin gözüne bakarak atladı
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