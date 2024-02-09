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    • Meclis'te gerginlik! CHP'lilerin oda kavgasına polis müdahale etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    TBMM, CHP, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Seçim yenilgisinin ardından karışan CHP'ye, genel başkan değişikliği de çare olmadı. Eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Özgür Özel'in ekipleri arasında oda kavgası çıktı. Gerginliğe polis müdahale etti.

    CHP'de oda kavgası gündeme bomba gibi düştü. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden bazı isimler, kendilerine ayrılan odayı paylaşamadı. Çıkan kavgaya polis müdahale etti.

    KÜTÜKÇÜ VE BAYRAKTUTAN ARASINDA ODA KRİZİ

    TGRT Haber muhabiri Burcu Kahriman son bilgileri canlı yayında paylaştı. Kahriman şu ifadeleri kullandı:

    “Meclis’te sıcak dakikalar yaşanıyor. Şükran Kütükçü, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalemi görevini yürütüyordu. Özgür Özel, Kütükçü’ye bir oda tahsis etti ve Grup Danışmanlığı görevini yürütmesini istedi. İşte kriz de bu noktada çıktı. Çünkü Kütükçü’ye tahsis edilen oda aslında idari amirlerin kullandığı bir odaydı. Geçtiğimiz günlerde de CHP’de bir seçim yapıldı ve İdari Amir Uğur Bayraktutan seçildi. Bayraktutan da Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla biliniyor.

    Meclis'te gerginlik! CHP'lilerin oda kavgasına polis müdahale etti

    ODA POLİS ZORUYLA BOŞALTILDI

    Bayraktutan, Şükran Kütükçü’den odayı boşaltmasını istedi. Ancak Kütükçü uzun süre direndi ve odayı boşaltmadı. Ali Mahir Başarır araya girdi ve odayı boşaltmasına engel oldu. Meclis Genel Sekreterliği, Kütükçü ile iletişime geçti, Kütükçü yine kabul etmedi, odayı boşaltmadı. Bu süreçten sonra Meclis Genel Sekreterliği, CHP’deki oda krizine müdahale etti ve Kütükçü’nün odayı boşaltmasını istedi. Ve polis zoruyla akşam saatlerinde Kütükçü’nün grup katındaki odası boşaltıldı. Biz de sabah saatlerinde yukarı çıktık ve görüntü almak istedik. Polisin müdahalesi oldu ama birkaç fotoğraf çekebildik. Şu an orada hareketlilik var, eşyalar boşaltılıyor, yeni eşyalar geliyor. Odanın girişine Uğur Bayraktutan’ın ismi asıldı.

    Meclis'te gerginlik! CHP'lilerin oda kavgasına polis müdahale etti

    BAYRAKTUTAN HASTANEDE

    Uğur Bayraktutan’a ulaşmaya çalıştık ama kendisi hastanede olduğunu söyledi ve 'Şu an konuşamıyorum' ifadelerini kullandı. Meclis’te ilk defa böyle bir şey yaşandı. Kütükçü’nün işgal ettiği odayı yeni İdari Amiri Uğur Bayraktutan’a iade edildi."
     
    Meclis'te gerginlik! CHP'lilerin oda kavgasına polis müdahale etti
    Uğur Bayraktutan
     
    Meclis'te gerginlik! CHP'lilerin oda kavgasına polis müdahale etti
    Şükran Kütükçü
    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TBMMCHPÖzgür ÖzelKemal Kılıçdaroğlu
    Haberler > Gündem > Meclis'te gerginlik! CHP'lilerin oda kavgasına polis müdahale etti
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