Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK inlerine girdi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türk ordusu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 mağara/tünelde ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından "Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz." ifadeleriyle paylaşım yapıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.
İşte operasyonda ele geçirilenler;
2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 14 adet 12.7 mm keskin nişancı mühimmatı, 16 adet EYP, 1 adet el dürbünü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 3 adet Yaesu el telsizi, 1 adet kırık telsiz gövdesi, 1 adet güneş paneli, 1 adet kamera, 1 adet drone gövdesi, 1 adet jeneratör, EYP yapımında kullanılan malzeme, İnşaat malzemesi, Çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi.
Bakanlık, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek!" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi