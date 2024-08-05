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Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK inlerine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK inlerine girdi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk ordusu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 mağara/tünelde ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından "Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz." ifadeleriyle paylaşım yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK inlerine girdi - 1. Resim

İşte operasyonda ele geçirilenler;

2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 14 adet 12.7 mm keskin nişancı mühimmatı, 16 adet EYP, 1 adet el dürbünü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 3 adet Yaesu el telsizi, 1 adet kırık telsiz gövdesi, 1 adet güneş paneli, 1 adet kamera, 1 adet drone gövdesi, 1 adet jeneratör, EYP yapımında kullanılan malzeme, İnşaat malzemesi, Çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi.

Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK inlerine girdi - 2. Resim

Bakanlık, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek!" ifadelerine yer verdi.

Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK inlerine girdi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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