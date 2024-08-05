Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK inlerine girdi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Ağustos 2024 17:48 - Güncelleme: 5 Ağustos 2024 17:52 - Güncelleme:

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Türk ordusu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 mağara/tünelde ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat açıklandı.