Meteoroloji uyarmıştı... 5 ili sağanak yağış vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Giresun, Osmaniye, Erzincan, Gümüşhane ve Erzurum'da sağanak yağış sele dönüştü. Yoların göle döndüğü 5 ilde sel, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Trafiği olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için sağanak uyarısı yaptı. Sarı kodla yapılan uyarının ardından 5 ilde sağanak yağış sele dönüştü. Yoların göle döndüğü Giresun, Osmaniye, Erzincan, Gümüşhane ve Erzurum'da sel su baskınlarına yol açtı.

GİRESUN'U KISA SÜRELİ SAĞANAK VURDU

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şebinkarahisar ilçe merkezinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki bir çok iş yerini su bastı.

Yağmurun ardından vatandaşlar dükkanlarına dolan suları kendi imkanları ile tahliye etmeye başladı.

Yağışın etkisiyle oluşan sel nedeniyle cadde üzerindeki parke taşları da söküldü. Vatandaşlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Diğer yandan Dereli-Şebinkarahisar karayolu Tamzara mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yaşanan olayın ardından karayolu bir süre trafiğe kapanarak, uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerince temizlenen yol tekrar ulaşıma açıldı. Araç sürücülerine trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

OSMANİYE'DE SAĞANAK VE FIRTINADA SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı binaların çatıları uçtu.

Kadirli ilçesinde öğleden sonra başlayan ve 1 saat boyunca aralıksız yağan sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve binaları su bastı. Yağmur suyunun biriktiği Cemalpaşa Mahallesi Tevfik Pampal Caddesi Sumbas ilçesi yolu ise trafiğe uzun süre kapandı. Belediye ekipleri kapanan yolda çalışma başlattı.

ERZİNCAN'DA AFAD VE JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Erzincan’da, sağanak Tercan ilçesinde sel, su baskınlarına neden oldu. Kuvvetli yağış Tercan ilçe merkezinde hayatı olumsuz yönde etkilerken Beşgöze köyünde dereler taştı. Sel suları nedeniyle 5 ahır ve 1 evi su bastı. Köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Su baskını yaşanan köyde tahliye çalışması yapıldı. Köyde herhangi can kaybı yaşanmazken sel sularının getirdiği çamurun temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI GÜMÜŞHANE-BAYBURT YOLU KAPANDI

Gümüşhane'de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Gümüşhane-Bayburt karayolu ulaşıma kapanırken, Tekke beldesi ve şehir merkezinde su baskınları meydana geldi.

Kent merkezinde de etkisini gösteren sağanak nedeniyle hayat felç oldu. Dik yamaçlardan gelen sular Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin içine dolarken, sokaktaki vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerlerine ve çatıların altına sığındı.

Dik rampalardan gelen sel suları nedeniyle trafikte de aksamaların meydana geldiği Gümüşhane'de 30 dakika içinde metrekareye 25 kilogram civarında yağış düştüğü belirlendi.

Yağışın Kelkit ilçesine bağlı Günbatur köyünde de sele sebep olduğu, köydeki ev ve ahırları su bastığı öğrenildi. Yağışın ardından yan derelerden gelen sel suları nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolunun Özcan Mahallesi mevkiinde da ulaşım tali yoldan sağlanıyor.

ERZURUM'DA SULAMA GÖLETİ KAPAKLARI AÇILDI

Erzurum’un Uzundere ilçesinde, sağanak yağmur ve sel nedeniyle tıkanan sulama göleti gider kapaklarının bir anda açılması, ilçede sele neden oldu. Bugün gerçekleşen olayda, Uzundere Deresi taşarak bahçelere ve dere kenarındaki yola büyük zarar verdi.

Yetkililer, derenin tamamen taşarak ilçe merkezine daha fazla zarar vermesinden endişe ediyor. İlçe halkına uyarılarda bulunarak dikkatli olmaları ve sel riskine karşı tedbirli davranmaları gerektiği bildirildi. Selin etkisiyle bazı elektrik direklerinin yıkıldığı da bildirildi.