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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e fırtına uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den Doğu Karadeniz&#039;e fırtına uyarısı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'e ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. 

Yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz’in doğusunda rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerinden ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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