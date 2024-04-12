Meteoroloji'den Marmara ve Ege için yağış uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgesini uyardı. Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar uyarıları peş peşe geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile bu akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Muğla ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.