Metro seferlerine TEKNOFEST düzenlemesi! 750 bin yolcu taşınabilecek

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliğine ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilebilmesi adına bir dizi önlem alındı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 17-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinlik dolayısıyla yolcu yoğunluğunu yönetmek ve operasyonel güvenliği sağlamak amacıyla kapsamlı tedbirler alındığı belirtildi ve detaylara yer verildi.

HAFTA SONUNA ÇOK SAYIDA EK SEFER

Etkinlik alanına erişimi kolaylaştırmak amacıyla hatlarda sefer düzenlemesi yapıldığını aktarılan açıklamada, "Gün boyunca tüm hatlarımızda yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilerek ihtiyaca göre gerekli düzenlemeler uygulanacaktır. Atatürk Havalimanı'na direkt giden M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda ise 20-21 Eylül tarihlerinde saat 11.00 itibarıyla tam kapasiteyle 4 dakika aralıklarla sefer yapılacaktır. Rutin yapılan seferler dışında 20 Eylül Cumartesi günü 99 ek sefer, 21 Eylül Pazar günü ise 161 ek sefer yapılarak günlük toplam 714 sefer gerçekleştirilerek yaklaşık 750 bin yolcu taşınabilecektir" denildi.

YÜRÜYEN MERDİVENLER DURDURULACAK

Açıklamada, havalimanı ve DTM istasyonlarına denetim amiri, istasyon amiri ve güvenlik sorumlusu görevlendirildiği, mevcut personele ek olarak işletme, teknik bakım, güvenlik ve temizlik görevlisi olmak üzere toplam 242 personelin görev yapacağı bildirildi.

Esenler Genel Müdürlük Yerleşkesi'nde müdür, şef ve teknisyenlerden oluşan 10 kişilik yönetim/izleme masası kurulduğu kaydedilen açıklamada, yapılan planlamalara ek olarak etkinlik süresince yolcuların güvenliğini sağlamak ve kesintisiz hizmet sunabilmek için alınan önlemler şu şekilde sıralandı:

"Genel asayişin sağlanması ve acil durumlarda hızla müdahale edilebilmesi amacıyla Metro İstanbul güvenlik görevlilerine ilave olarak İstanbul Valiliğinden ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünden kolluk kuvveti talep edilmiştir. İstasyonların içinde yığılmaların önlenmesi için belirlenen istasyonların girişlerinde polis bariyeri kurulması ve yolcuların kontrollü şekilde istasyonlara alınması gerekmektedir. Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarımızda bulunan toplam 6 yürüyen merdiven yolcu yoğunluğuna bağlı aşırı yüklenme durumunda güvenlik riski oluşturabilmesi gerekçesiyle daha önceki yıllarda da yapıldığı gibi önlem amaçlı durdurulacak ve sabit merdiven konumuna getirilecektir."

YOLCULARA DÖNÜŞ ÖNERİSİ

Açıklamada, etkinliğe katılan vatandaşlara, "Etkinlik dönüşünde metroyu kullanan yolcularımızın Atatürk Havalimanı istasyonunu kullanmalarını rica ederiz. Daha önceki yıllarda DTM ve sonraki istasyonlara trenler dolu olarak geldiğinde binişlerde uzun süreli gecikmeler yaşandığı gözlenmiştir. Asansörlerimizde engelli, yaşlı ve bebekli yolcularımızın kullanım önceliği olduğunu hatırlatır, yoğunluk olması durumunda bu yolcularımıza öncelik verilmesini önemle rica ederiz" tavsiyelerinde bulunuldu.