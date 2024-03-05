Eski Emniyet Müdürü, MOSSAD ajanı çıkmıştı! Hamza Turhan Ayberk AYM'ye başvurmuş

MİT ve Emniyet, MOSSAD'a bilgi satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Yakalananlar arasında televizyon programlarına çıkan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk de var. Daha önce görevden alınan Ayberk'in AYM'ye bireysel başvuru yaptığı öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda MOSSAD'a çalışan ajanlar güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Bu sabah da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde ikinci bir operasyonlar düzenlendi.

İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a bilgi satan 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, televizyonlarda sabah programlarına katılan, eski kamu personeli Hamza Turhan Ayberk de var...

AYM'YE BAŞVURU YAPMIŞ

Ayberk'in tehdit, taciz ve takip eylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle meslekten men edildiği ancak Anayasa Mahkemesi'nin (AYM)'ye bireysel başvuru yaptığı ortaya çıktı.

MOSSAD'A BİLGİ SIZDIRAN HÜCREDE FETÖ İZİ

Öte yandan, İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, MİT ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele ekipleri, edindikleri bilgileri İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD’a sızdırdıkları iddiasıyla aranan 8 kişilik ajan ağını deşifre etti. Yapılan çalışmalar sonunda bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. MOSSAD’a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri tespit edilen 8 kişiden 7’si yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin firar olduğu öğrenilirken, operasyona ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı.

FETÖ ÜYESİ HANGİ SIRLARI MOSSAD'A AKTARDI

Şüpheliler arasında bulunan ve hücrenin tepesindeki isim; eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk, Tehdit, taciz ve takip eylemlerinde de bulunduğu öğrenilen Ayberk’in kurduğu ekipte FETÖ/PDY üyesi kilit bir isim de bulunuyor. Hücrenin başındaki eski Emniyet Amiri Hamza Turhan Ayberk’ten sonra en kilit isim olarak öne çıkan FETÖ/PDY üyesi ihraç polis, MİT ve emniyet İstihbaratın düzenlediği operasyonda 4 buçuk kilo kokain ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ile birlikte yakalandı.

Yakalanan hücredeki isimlerden Mehmet Yetimova’nın ise İstanbul Vergi Dairesi’nde görevli memur olduğu tespit edildi. Para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırmakla suçlanan uluslararası casusluk şebekesinin içinde yine cinsel istismar suçundan hakkında soruşturma açılan ve bu nedenle emniyet teşkilatından ihraç edilen Özkan Şahin de bulunuyor. Emekli polis memuru Ercan Kama’nın yanı sıra polislikten istifa ettiği öğrenilen Ömer Burak Gezer, özel güvenlik görevlisi Funda Kadayıfçıoğlu ile rüşvet suçundan emniyet teşkilatından atılan Hakan Kabaca, söz konusu casusluk faaliyetlerinde bulunan kişiler olduğu kaydedildi.

BELGRAD'DA EĞİTMİŞLER

İddiaya göre MOSSAD’ın “Victoria” kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. 2019’da yılında Belgrad’da Ayberk'e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. Aynerk, MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeler kripto para üzerinden yapıldı.

TAKİP ETTİĞİ KİŞİLERİ TACİZ ETMİŞ

Hamza Turhan Ayberk, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu. Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD’a aktardı. Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulundu.

MOSSAD'a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğu belirlenen Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu kişi ve şirketler hakkında bilgi derlediği anlaşıldı.

HAMZA TURHAN AYBERK NEDEN MESLEKTEN ATILDI?

Güngören İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olduğu dönemde Hamza Turhan Ayberk, eşi Feride Ayberk ile birlikte gittiği Ataköy Marina’da bir barda ayağından tek kurşunla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Erdal Çeçen gözaltına alındı. Bu olay sonrası Ayberk görevinden men edildi. Ayberk, mesleğe geri dönmek için AYM’ye başvurdu. Dosyayı inceleyen AYM, Hamza Turhan Ayberk’i haklı buldu.

INSTAGRAM HESABINDA FİLİSTİN PAYLAŞIMLARI

Instagram hesabında da Hamza Turhan Ayberk'in İsrail'e karşı tutum sergileyen ve Filistin'e destek paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.