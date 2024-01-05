MSB iddiaları net bir şekilde yalanladı: Tek bir savaş gemisi Boğaz’dan geçmedi!

5 Ocak 2024 04:51 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 04:59

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Kaynaklar “Savaşın başından beri Boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir. Aynı zamanda Türkiye savaşın başından itibaren tarafsız pozisyonunu muhafaza etmiştir” açıklamasında bulundu. Tuzla Piyade Okulunda yaşanan olaylarla ilgili süreci de değerlendiren kaynaklar “Adli soruşturma devam ediyor. Ocak ayı içerisinde de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararını verecek” ifadelerini kullandı. Özellikle operasyon bölgelerindeki personelin akıllı telefon kullanımının zaaf oluşturduğu tartışmaları üzerine kısıtlama kararı alındığını hatırlatan kaynaklar “Çalışmalarımız son aşamaya geldi ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak” dedi. MSB kaynakları, 2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirmenin “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesinin yayımlanmasının ardından netleşeceğini de ifade etti.

Rusya ve Ukrayna’nın Karadeniz’e bıraktığı mayınlar tehdit oluşturuyor. Türkiye, Boğaz’a kadar gelen bu mayınları Bulgaristan ve Romanya ile birlikte temizleyecek.

BİR HAFTADA 36 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin son bilgileri paylaştı. Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil olmak üzere son bir haftada 36 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirten Aktürk, geçen yılın başından bu yana etkisiz hâle getirilen terörist sayısının da 2 bin 237’ye ulaştığını ifade etti. Aktürk; Metina, Gara, Hakurk ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan toplam 24 hedefin başarı ile imha edildiğini kaydetti.

Bu arada PKK’lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 8 katlı mağara imha edildi. MİT de Irak’ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor. Irak Süleymaniye’de Türkiye’ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen Eriş Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, MİT tarafından düzenlenen nokta atışı operasyonla etkisiz hâle getirildi.