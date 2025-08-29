Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MSB'den toprak bütünlüğü konusunda açıklama! "Suriye tedbir alsın biz destek veririz"

MSB'den toprak bütünlüğü konusunda açıklama! "Suriye tedbir alsın biz destek veririz"

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve istikrarının Türkiye’nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu tekrarladı.

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - Haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Bakanlık kaynakları Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine “Suriye hükûmeti ülkedeki her türlü etnik ve mezhepsel gruba eşit mesafede yaklaşma niyetiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Suriye’nin istikrarı, Türkiye’nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır ve bu doğrultuda atılan her adım bölge barışına katkı sağlamaktadır. Suriye’nin talepleri doğrultusunda kurulması planlanan eğitim merkezleriyle ilgili olarak Türkiye gereken katkıyı sağlayacaktır. Türkiye, Suriye hükûmetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecektir” dedi.

MSB'den toprak bütünlüğü konusunda açıklama!

30 AĞUSTOS TÖRENLERİ

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk de, haftalık bilgilendirme toplantısında Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için düzenlenecek faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. Aktürk, törenler kapsamında, Ankara’da geçit töreni, Deniz Kuvvetleri tarafından 24 gemi ile 24 limanda halka açık liman ziyaretleri gerçekleştirileceğini söyledi. Aktürk, 30 Ağustos’ta Anıtkabir’de SOLOTÜRK, Kütahya’da Türk Yıldızları ekiplerinin gösteri uçuşu yapacağını, Eskişehir, Manisa, Konya, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Mersin’de muharip uçak geçişleri olacağını ifade etti. Askerî müzelerin ise 30 Ağustos’ta ücretsiz ziyaret edilebileceğini dile getiren Aktürk, “Tüm halkımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nün gurur ve coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz” dedi.  

