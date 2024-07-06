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Muğla'da yaşayan bir kişi evini yakıp kendini 25 metrelik kuyuya attı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muğla&#039;da yaşayan bir kişi evini yakıp kendini 25 metrelik kuyuya attı
Muğla, Bodrum, Itfaiye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan bir kişi, evini ateşe verdikten sonra kendinin bahçesindeki 25 metrelik kuyuya attı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, kuyudaki adamı da sağ olarak kurtardı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde evini ateşe veren vatandaş, daha sonra kendisini 25 metre derinlikteki kuyuya attı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, kuyuya düşen vatandaş da sağ olarak kurtarıldı.

Muğla'da yaşayan bir kişi evini yakıp kendini 25 metrelik kuyuya attı - 1. Resim

EVİNİ YAKTI KENDİNİ KUYUYA ATTI

Gümüşlük Mahallesi 5224 Sokak’ta yaşamını sürdüren ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.A.I. (40) adlı vatandaş, iddiaya göre akşam saatlerinde evini ateşe verdi. Ardından evinin bahçesine çıkarak bölgede bulunan başkasına ait bir motosiklete zarar verdi ve evinin bahçe kısmını da yakmaya çalıştı.

Muğla'da yaşayan bir kişi evini yakıp kendini 25 metrelik kuyuya attı - 2. Resim

Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Muğla'da yaşayan bir kişi evini yakıp kendini 25 metrelik kuyuya attı - 3. Resim

İTFAİYE EKİPLERİ KUYUDAN KURTARDI

Evini yakan vatandaş, ekiplerin geldiğini görünce kendisini bahçedeki 25 metre derinliğindeki kuyuya attı. İtfaiye ekipleri bir taraftan yangını söndürürken, bir taraftan da kendini kuyuya atan vatandaşı kurtarmak için büyük çaba harcadı. Ekiplerin çabası ile yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

Kuyudaki yaralı vatandaş, itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da yaşayan bir kişi evini yakıp kendini 25 metrelik kuyuya attı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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