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    • Haberler > Gündem > NASA'nın astronotları çekti! Nemrut Krater Gölü'ne uzaydan bakış

    NASA'nın astronotları çekti! Nemrut Krater Gölü'ne uzaydan bakış

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    NASA&#039;nın astronotları çekti! Nemrut Krater Gölü&#039;ne uzaydan bakış

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    NASA'nın astronotları uzaydan çektikleri Nemrut Krater Gölü'nün fotoğrafları ile mest etti. Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan krater gölü nefes kesen manzarası ile kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

    Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ve her yıl yerli yabancı binlerce turisti ağırlayan Nemrut Krater Gölü, NASA astronotlarınca uzaydan fotoğraflandı. 

    Türkiye’nin en büyük krater gölünün hayranlık uyandıran manzarası NASA’nın resmi X hesabından yayınlandı.

    "HARİKA BİR KALDERA!"

    Paylaşıma “Harika bir kaldera! Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor” notu düşüldü.

    Fotoğraf kısa süre içinde büyük beğeni aldı.

    NASA'nın astronotları çekti! Nemrut Krater Gölü'ne uzaydan bakış - 1. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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