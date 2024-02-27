NASA'nın astronotları çekti! Nemrut Krater Gölü'ne uzaydan bakış

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Şubat 2024 23:59 - Güncelleme: 28 Şubat 2024 00:03 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

NASA'nın astronotları uzaydan çektikleri Nemrut Krater Gölü'nün fotoğrafları ile mest etti. Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan krater gölü nefes kesen manzarası ile kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.