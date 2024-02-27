NASA'nın astronotları çekti! Nemrut Krater Gölü'ne uzaydan bakış
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
NASA'nın astronotları uzaydan çektikleri Nemrut Krater Gölü'nün fotoğrafları ile mest etti. Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan krater gölü nefes kesen manzarası ile kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ve her yıl yerli yabancı binlerce turisti ağırlayan Nemrut Krater Gölü, NASA astronotlarınca uzaydan fotoğraflandı.
Türkiye’nin en büyük krater gölünün hayranlık uyandıran manzarası NASA’nın resmi X hesabından yayınlandı.
"HARİKA BİR KALDERA!"
Paylaşıma “Harika bir kaldera! Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor” notu düşüldü.
Fotoğraf kısa süre içinde büyük beğeni aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı