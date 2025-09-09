Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kocaeli'de organize suç örgütü çökertildi! 10 zanlı yakalandı

Kocaeli'de organize suç örgütü çökertildi! 10 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;de organize suç örgütü çökertildi! 10 zanlı yakalandı
Organize Suç Örgütü, Operasyon, Kocaeli, Yakalama, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkezi Kocaeli olan organize suç örgütüne yönelik 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül'de Çayırova ilçesindeki bir iş yerine ve 5 araca el yapımı patlayıcı atılması olayına ilişkin çalışma yürüttü.

Organize suç örgütü çökertildi! 10 zanlı yakalandı - 1. Resim

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Yapılan çalışmalarda, çevredeki 120 güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, olayın E.Y'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

İkinci bir eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık yapan bir örgüt üyesi, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı, beraberinde el bombası ile motosiklet ele geçirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında şüphelinin saklanmasına yardım eden 6 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, saldırının azmettiricisi ve işbirlikçisi oldukları iddiasıyla 2 şüpheliyi Ordu'da, 1 zanlıyı da Kocaeli'de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilirken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Nepal’de protestolar kontrolden çıktı: Başbakanlık Sarayları ateşe verildi! Başbakan istifa etti124 ülke onun için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir şehitleri için son görev... Cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu - GündemGözyaşları sel oldu! İzmir şehitlerine vedaÖzgür Özel, Taksim'de! Özgür Çelik de törene geldi - GündemÖzgür Özel, Taksim'de!Fuat Oktay'dan CHP'deki krizle ilgili açıklama: Birbirlerine söylemedikleri şeyin kalmadığı bir ortamı yaşıyoruz - GündemFuat Oktay'dan CHP'deki krizle ilgili açıklamaErdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi - GündemErdoğan, şehit ailelerine başsağlığı dilediİşte Balçova'da iki polisi şehit eden katilin odası! Dedesi gözyaşlarıyla anlattı: Ben bittim - Gündemİşte katilin odası! Dedesi gözyaşlarıyla anlattıCHP'de hareketli gün: Gürsel Tekin 'karşılayacağım' demişti! Beklenen olmadı - GündemTekin 'karşılayacağım' demişti! Beklenen olmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...