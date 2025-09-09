Diyarbakır'da özel hastanede skandal! Başka bebeği teslim ettiler, savunmaları "pes" dedirtti

Mahsum Özkaya'nın eşi, 28 Ağustos günü özel bir hastanede bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Enfeksiyon olduğu söylenmesi ile bebeğe yoğun bakım ünitesinde tedaviye başlandı. Yaklaşık bir haftalık yatışın ardından Özkaya ailesine başkasının bebeği verildi. Ailenin, teslim edilen çocuğun kendi bebeklerine benzemiyor ısrarı ise karşılık bulmadı.

Özkaya ailesi, bebeği alıp eve götürüp üstünü çıkarınca, çocuğun bileğinde "Vesile D." isimli bileklik olduğunu gördü. Israrlarında haklı çıkan Özkaya ailesi, aynı gün onlara ait olmayan bebeği teslim edip kendi çocuklarına kavuşurken, yapılan ihmal nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Baba Mahsum Özkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 28 Ağustos 2025'te eşinin sezaryenle doğum yaptığını söyledi. Ertesi gün sabah saatlerinde hastane tarafından çocuğundan tahlil alındığını belirten Özkaya, tahlilde enfeksiyon olduğu anlaşıldığını söyledi. Özkaya, çocuğunun hastanede yoğun bakımda yatması önerildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Biz de tahlil sonuçlarını başka bir hastanede gösterdik. 'Bu tür hastaları yoğun bakıma almıyoruz' denildi. Bağlar Hastanesi'ndeki doktor tarafından, 'Bebeğiniz enfeksiyon hastası, enfeksiyonu yükselir' diye korkutulduk. Biz de tedirgin olduk, yatmasını kabul ettik. Bebeğim bir hafta boyunca yenidoğan yoğum bakım servisinde yattı. 4 Eylül 2025 tarihinde hastane tarafından arandık. Bebeğin taburcu edileceğini, gelip alınmasını istediler. Biz de hastaneye yenidoğan yoğun bakıma gittik. Kapıyı çaldık, hastane personeli bize kapıyı açtı. 'Bekleyin, bebeği hazırlayıp size getiriyoruz' dediler. 5 dakika sonra sözde bebeğimiz bize teslim edildi. "TABURCU İŞLEMİ YAPTIĞIMIZDA YİNE TEDİRGİNDİM" Bebeği gördükten sonra eşimle beraber tedirgin olduk. Bebeğin bize ait olmadığını hissettik. Çünkü bir hafta boyunca bebeğimizi günde 3-4 dakika da olsa görüyorduk, süt götürüyorduk. Bize ait olmadığını söyledik. Hemşire tarafından ısrarla 'Bebek size ait, elbisesini giydirmişiz ondan dolayı size farklı görünmüş olabilir' dendi. Biz, yine söyledik. Taburcu işlemi yaptığımızda imza attığımda yine tedirgindim. Bebeğin bize ait olmadığını tekrardan söyledik. Hemşire ısrarla, 'Yok size ait, öyle bir şey mümkün değil bebek size farklı gelmiş olabilir' dedi. Ardından bebeği aldık"

"BAŞKA AİLENİN BEBEĞİYDİ"

Tedirgin olduklarını ve hastaneden DNA testi istediklerini söyleyen baba Özkaya, "Eve geldik, bebeğin kıyafetlerini çıkardık. Orada fark ettik, bebeğin bileğindeki bileklikte başka bir bebeğin ismi vardı. Vesile D. bebek diye isim vardı. Başka ailenin bebeğiydi. Çok korktuk, tedirgin olduk. Hemen bizi arayan numarayı aradım. Konuştum, meseleyi anlattım. Sizi gerekli yerlere şikayet edeceğim dedim. Bebeğimizi hazırlayın orada ise gelip alacağız dedim. Ailemizle beraber hastaneye geri döndük." dedi.

Özkaya konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: